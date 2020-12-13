https://ria.ru/20201213/superfood-1588975927.html
Названы десять "суперпродуктов"
Названы десять "суперпродуктов"
Пользователь китайского портала Sohu перечислил десять "суперпродуктов", наиболее полезных для здоровья человека. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T10:40
2020-12-13T10:40
2020-12-13T13:12
здоровье
общество
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пользователь китайского портала Sohu перечислил десять "суперпродуктов", наиболее полезных для здоровья человека.На первом месте оказалась хлебная зерновая культура киноа. Эта крупа содержит большое количество белка, аминокислот, кальция, железа, магния, калия и других микроэлементов. Кроме того, киноа является источником Омега-3 жирных кислот, которые необходимы для укрепления сердечно-сосудистой системы.Вторую строчку занимает черника. Она богата витаминами А, В и Е, а также антиоксидантами, защищающими клетки мозга и улучшающими память. Тем не менее ягоду рекомендуется употреблять с осторожностью из-за высокого содержания сахара и повышенной кислотности.Третье место досталось брокколи. У этого представителя капустных разнообразный состав питательных веществ, среди которых минералы, витамин С, каротин, фосфор, железо, калий и марганец. Помимо этого, брокколи содержит фермент сульфорафан, способный нейтрализовать канцерогены.В десятку "суперпродуктов" также вошли лосось, облепиха, шпинат, фисташки, авокадо, овес и клубника.
https://ria.ru/20201211/dementsiya-1588804320.html
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здоровье, общество
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Пользователь китайского портала Sohu
перечислил десять "суперпродуктов", наиболее полезных для здоровья человека.
На первом месте оказалась хлебная зерновая культура киноа. Эта крупа содержит большое количество белка, аминокислот, кальция, железа, магния, калия и других микроэлементов. Кроме того, киноа является источником Омега-3 жирных кислот, которые необходимы для укрепления сердечно-сосудистой системы.
Вторую строчку занимает черника. Она богата витаминами А, В и Е, а также антиоксидантами, защищающими клетки мозга и улучшающими память. Тем не менее ягоду рекомендуется употреблять с осторожностью из-за высокого содержания сахара и повышенной кислотности.
Третье место досталось брокколи. У этого представителя капустных разнообразный состав питательных веществ, среди которых минералы, витамин С, каротин, фосфор, железо, калий и марганец. Помимо этого, брокколи содержит фермент сульфорафан, способный нейтрализовать канцерогены.
"В то же время брокколи — отличный источник клетчатки, она значительно уменьшает всасывание глюкозы в желудочно-кишечном тракте, а затем снижает уровень глюкозы в крови, что полезно для людей, страдающих сахарным диабетом", — говорится в публикации.
В десятку "суперпродуктов" также вошли лосось, облепиха, шпинат, фисташки, авокадо, овес и клубника.