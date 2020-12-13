Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201213/superfood-1588975927.html
Названы десять "суперпродуктов"
Названы десять "суперпродуктов"
Пользователь китайского портала Sohu перечислил десять "суперпродуктов", наиболее полезных для здоровья человека. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T10:40
2020-12-13T13:12
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/26403/34/264033403_0:154:3011:1848_1920x0_80_0_0_f14a7cfad226dfb23104f184990a6071.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пользователь китайского портала Sohu перечислил десять "суперпродуктов", наиболее полезных для здоровья человека.На первом месте оказалась хлебная зерновая культура киноа. Эта крупа содержит большое количество белка, аминокислот, кальция, железа, магния, калия и других микроэлементов. Кроме того, киноа является источником Омега-3 жирных кислот, которые необходимы для укрепления сердечно-сосудистой системы.Вторую строчку занимает черника. Она богата витаминами А, В и Е, а также антиоксидантами, защищающими клетки мозга и улучшающими память. Тем не менее ягоду рекомендуется употреблять с осторожностью из-за высокого содержания сахара и повышенной кислотности.Третье место досталось брокколи. У этого представителя капустных разнообразный состав питательных веществ, среди которых минералы, витамин С, каротин, фосфор, железо, калий и марганец. Помимо этого, брокколи содержит фермент сульфорафан, способный нейтрализовать канцерогены.В десятку "суперпродуктов" также вошли лосось, облепиха, шпинат, фисташки, авокадо, овес и клубника.
https://ria.ru/20201211/dementsiya-1588804320.html
https://ria.ru/20201211/uzhin-1588722794.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/26403/34/264033403_172:0:2839:2000_1920x0_80_0_0_6ff7fb1f368bdd3e138be726133fd0d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, общество

Названы десять "суперпродуктов"

10:40 13.12.2020 (обновлено: 13:12 13.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкЧерника
Черника - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пользователь китайского портала Sohu перечислил десять "суперпродуктов", наиболее полезных для здоровья человека.
На первом месте оказалась хлебная зерновая культура киноа. Эта крупа содержит большое количество белка, аминокислот, кальция, железа, магния, калия и других микроэлементов. Кроме того, киноа является источником Омега-3 жирных кислот, которые необходимы для укрепления сердечно-сосудистой системы.
Сырная тарелка с бокалом вина - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 16:41
Названы способные замедлить старение мозга продукты
Вторую строчку занимает черника. Она богата витаминами А, В и Е, а также антиоксидантами, защищающими клетки мозга и улучшающими память. Тем не менее ягоду рекомендуется употреблять с осторожностью из-за высокого содержания сахара и повышенной кислотности.
Третье место досталось брокколи. У этого представителя капустных разнообразный состав питательных веществ, среди которых минералы, витамин С, каротин, фосфор, железо, калий и марганец. Помимо этого, брокколи содержит фермент сульфорафан, способный нейтрализовать канцерогены.

"В то же время брокколи — отличный источник клетчатки, она значительно уменьшает всасывание глюкозы в желудочно-кишечном тракте, а затем снижает уровень глюкозы в крови, что полезно для людей, страдающих сахарным диабетом", — говорится в публикации.

В десятку "суперпродуктов" также вошли лосось, облепиха, шпинат, фисташки, авокадо, овес и клубника.
Сэндвич с докторской колбасой - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 10:33
Названы самые опасные для ужина продукты
 
ЗдоровьеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31Россиянам рассказали, как выбрать искусственную елку
08:30Торговые сети Приморья пообещали зафиксировать цены на масло и сахар
08:22Пять районов Сахалина и Курил окажутся под действием циклона
08:22Бывшая советница губернатора Нью-Йорка обвинила его в домогательствах
08:18Дегтярев проверит "еще одну сомнительную закупку" по госконтракту
08:10Тихановская рассказала о своей ошибке
08:00В России придумали, как повысить надежность титановых имплантатов
07:56Москвичей в понедельник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:52Суд на Урале отпустил домой женщину, которая полгода держала дочь в шкафу
07:46Новосибирский губернатор пригрозил уволить чиновников за вечеринки
07:42В Магадане соцработниов и педагогов начали прививать от COVID-19
07:41Жительница Башкирии застряла в заборе и замерзла насмерть
07:38В Приморье восстановили электроснабжение в районе Артема
07:25Потерянную в аэропорту Дюссельдорфа картину Ива Танги нашли в макулатуре
07:19В Новосибирске сгорел киоск с пиротехникой
07:16Названы самые популярные направления у россиян для поездок по бизнесу
07:12Россияне не смогут заработать на новогодних вкладах
07:11Посольство осудило попытки американских СМИ обвинить РФ в кибератаках
07:05Суд на БВО арестовал акции Fishing Company по делу Проминвестбанка
06:57На юго-западе Москвы один человек погиб при пожаре в пятиэтажке
Лента новостейМолния