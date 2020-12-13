https://ria.ru/20201213/strelba-1588967668.html

В американском городе Олимпия произошла стрельба во время акции протеста

В американском городе Олимпия произошла стрельба во время акции протеста

Стрельба произошла в американском городе Олимпия, штат Вашингтон, где в субботу происходили столкновения сторонников и противников президента США Дональда... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T07:24

2020-12-13T07:24

2020-12-13T07:24

вашингтон (штат)

олимпия

сша

в мире

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Стрельба произошла в американском городе Олимпия, штат Вашингтон, где в субботу происходили столкновения сторонников и противников президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC.После стрельбы был задержан подозреваемый, сообщил телеканалу сержант Даррен Райт. О состоянии человека, в которого стреляли, не сообщается.Райт отметил, что между демонстрантами происходили столкновения и некоторые из них, похоже, были готовы к насилию."У обеих сторон в группах есть хорошо вооруженные люди. В течение дня у нас были эпизодические стычки", - отметил Райт.В субботу митинг сторонников президента США Дональда Трампа прошел в Вашингтоне. На центральной площади в двух кварталах от Белого дома собралось около 2 тысяч человек - в несколько раз меньше, чем на прошлых манифестациях около месяца назад. Акция носила мирный характер, хотя на ней присутствовали ультраправые из группировки "Гордые парни" с их характерной символикой.Собравшиеся поддерживали борьбу Трампа за переизбрание, несмотря на данные штатов, согласно которым, на выборах победил оппонент действующего президента Джо Байден. Трамп продолжает борьбу в судах, хотя накануне Верховный суд отказался рассматривать иск о пересмотре итогов выборов, поданный штатом Техас.

https://ria.ru/20201213/protesty-1588967528.html

вашингтон (штат)

олимпия

сша

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вашингтон (штат), олимпия, сша, в мире