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В американском городе Олимпия произошла стрельба во время акции протеста
В американском городе Олимпия произошла стрельба во время акции протеста
Стрельба произошла в американском городе Олимпия, штат Вашингтон, где в субботу происходили столкновения сторонников и противников президента США Дональда... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T07:24
2020-12-13T07:24
2020-12-13T07:24
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олимпия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Стрельба произошла в американском городе Олимпия, штат Вашингтон, где в субботу происходили столкновения сторонников и противников президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC.После стрельбы был задержан подозреваемый, сообщил телеканалу сержант Даррен Райт. О состоянии человека, в которого стреляли, не сообщается.Райт отметил, что между демонстрантами происходили столкновения и некоторые из них, похоже, были готовы к насилию."У обеих сторон в группах есть хорошо вооруженные люди. В течение дня у нас были эпизодические стычки", - отметил Райт.В субботу митинг сторонников президента США Дональда Трампа прошел в Вашингтоне. На центральной площади в двух кварталах от Белого дома собралось около 2 тысяч человек - в несколько раз меньше, чем на прошлых манифестациях около месяца назад. Акция носила мирный характер, хотя на ней присутствовали ультраправые из группировки "Гордые парни" с их характерной символикой.Собравшиеся поддерживали борьбу Трампа за переизбрание, несмотря на данные штатов, согласно которым, на выборах победил оппонент действующего президента Джо Байден. Трамп продолжает борьбу в судах, хотя накануне Верховный суд отказался рассматривать иск о пересмотре итогов выборов, поданный штатом Техас.
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вашингтон (штат), олимпия, сша, в мире
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Стрельба произошла в американском городе Олимпия
, штат Вашингтон
, где в субботу происходили столкновения сторонников и противников президента США Дональда Трампа
, сообщает телеканал NBC
.
После стрельбы был задержан подозреваемый, сообщил телеканалу сержант Даррен Райт. О состоянии человека, в которого стреляли, не сообщается.
Райт отметил, что между демонстрантами происходили столкновения и некоторые из них, похоже, были готовы к насилию.
"У обеих сторон в группах есть хорошо вооруженные люди. В течение дня у нас были эпизодические стычки", - отметил Райт.
В субботу митинг сторонников президента США Дональда Трампа прошел в Вашингтоне. На центральной площади в двух кварталах от Белого дома собралось около 2 тысяч человек - в несколько раз меньше, чем на прошлых манифестациях около месяца назад. Акция носила мирный характер, хотя на ней присутствовали ультраправые из группировки "Гордые парни" с их характерной символикой.
Собравшиеся поддерживали борьбу Трампа за переизбрание, несмотря на данные штатов, согласно которым, на выборах победил оппонент действующего президента Джо Байден
. Трамп продолжает борьбу в судах, хотя накануне Верховный суд отказался рассматривать иск о пересмотре итогов выборов, поданный штатом Техас
.