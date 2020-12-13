https://ria.ru/20201213/splin-1588819679.html
Группа "Сплин" выпустила альбом "Вира и майна"
Группа "Сплин" выпустила альбом "Вира и майна"
У Александра Васильева и группы "Сплин" вышел новый альбом "Вира и майна" в составе 11 треков. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T00:31
2020-12-13T00:31
2020-12-13T00:31
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сплин
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. У Александра Васильева и группы "Сплин" вышел новый альбом "Вира и майна" в составе 11 треков.Музыку и слова всех песен написал Александр Васильев, он же проиллюстрировал обложку. В записи принимали участие члены группы: Алексей Мещеряков (барабаны), Дмитрий Кунин (бас-гитара), Вадим Сергеев (гитары), Николай Ростовский (клавишные), а также приглашенные музыканты: Евгений Барышников (гитары) и струнный квартет (Гуля Наумова (скрипка), Алексей Гусаров (скрипка), Ирина Ежкова (альт), Наталья Назарова (виолончель). Дата выхода альбома стала известна 3 декабря, в день премьеры трека и клипа "Джин".Предыдущая пластинка группы "Тайком" вышла в 2019 году.
https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html
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музыка, новости культуры, сплин
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. У Александра Васильева и группы "Сплин" вышел новый альбом "Вира и майна" в составе 11 треков.
Музыку и слова всех песен написал Александр Васильев, он же проиллюстрировал обложку.
В записи принимали участие члены группы: Алексей Мещеряков (барабаны), Дмитрий Кунин (бас-гитара), Вадим Сергеев (гитары), Николай Ростовский (клавишные), а также приглашенные музыканты: Евгений Барышников (гитары) и струнный квартет (Гуля Наумова (скрипка), Алексей Гусаров (скрипка), Ирина Ежкова (альт), Наталья Назарова (виолончель).
Дата выхода альбома стала известна 3 декабря, в день премьеры
трека и клипа "Джин".
Предыдущая пластинка группы "Тайком" вышла в 2019 году.