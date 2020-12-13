https://ria.ru/20201213/splin-1588819679.html

Группа "Сплин" выпустила альбом "Вира и майна"

Группа "Сплин" выпустила альбом "Вира и майна"

У Александра Васильева и группы "Сплин" вышел новый альбом "Вира и майна" в составе 11 треков. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T00:31

2020-12-13T00:31

2020-12-13T00:31

культура

музыка

новости культуры

сплин

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. У Александра Васильева и группы "Сплин" вышел новый альбом "Вира и майна" в составе 11 треков.Музыку и слова всех песен написал Александр Васильев, он же проиллюстрировал обложку. В записи принимали участие члены группы: Алексей Мещеряков (барабаны), Дмитрий Кунин (бас-гитара), Вадим Сергеев (гитары), Николай Ростовский (клавишные), а также приглашенные музыканты: Евгений Барышников (гитары) и струнный квартет (Гуля Наумова (скрипка), Алексей Гусаров (скрипка), Ирина Ежкова (альт), Наталья Назарова (виолончель). Дата выхода альбома стала известна 3 декабря, в день премьеры трека и клипа "Джин".Предыдущая пластинка группы "Тайком" вышла в 2019 году.

https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, сплин