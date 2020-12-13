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https://ria.ru/20201213/splin-1588819679.html
Группа "Сплин" выпустила альбом "Вира и майна"
Группа "Сплин" выпустила альбом "Вира и майна"
У Александра Васильева и группы "Сплин" вышел новый альбом "Вира и майна" в составе 11 треков. РИА Новости, 13.12.2020
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культура
музыка
новости культуры
сплин
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. У Александра Васильева и группы "Сплин" вышел новый альбом "Вира и майна" в составе 11 треков.Музыку и слова всех песен написал Александр Васильев, он же проиллюстрировал обложку. В записи принимали участие члены группы: Алексей Мещеряков (барабаны), Дмитрий Кунин (бас-гитара), Вадим Сергеев (гитары), Николай Ростовский (клавишные), а также приглашенные музыканты: Евгений Барышников (гитары) и струнный квартет (Гуля Наумова (скрипка), Алексей Гусаров (скрипка), Ирина Ежкова (альт), Наталья Назарова (виолончель). Дата выхода альбома стала известна 3 декабря, в день премьеры трека и клипа "Джин".Предыдущая пластинка группы "Тайком" вышла в 2019 году.
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музыка, новости культуры, сплин

Группа "Сплин" выпустила альбом "Вира и майна"

00:31 13.12.2020
 
© @spleanband/InstagramОбложка альбома группы Сплин "Вира и майна"
Обложка альбома группы Сплин Вира и майна - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© @spleanband/Instagram
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. У Александра Васильева и группы "Сплин" вышел новый альбом "Вира и майна" в составе 11 треков.
Музыку и слова всех песен написал Александр Васильев, он же проиллюстрировал обложку.
В записи принимали участие члены группы: Алексей Мещеряков (барабаны), Дмитрий Кунин (бас-гитара), Вадим Сергеев (гитары), Николай Ростовский (клавишные), а также приглашенные музыканты: Евгений Барышников (гитары) и струнный квартет (Гуля Наумова (скрипка), Алексей Гусаров (скрипка), Ирина Ежкова (альт), Наталья Назарова (виолончель).
Дата выхода альбома стала известна 3 декабря, в день премьеры трека и клипа "Джин".
Предыдущая пластинка группы "Тайком" вышла в 2019 году.
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