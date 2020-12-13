https://ria.ru/20201213/soboleznovanie-1589031030.html

Голикова выразила соболезнования родным Евгения Хорошевцева

Голикова выразила соболезнования родным Евгения Хорошевцева

Вице-премьер Татьяна Голикова выразила соболезнования родным, близким и коллегам диктора Евгения Хорошевцева, назвав его необыкновенным человеком, который унес... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T20:45

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2020-12-13T20:45

россия

евгений хорошевцев

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова выразила соболезнования родным, близким и коллегам диктора Евгения Хорошевцева, назвав его необыкновенным человеком, который унес с собой эпоху.Российский актер, диктор, "голос Кремля" Евгений Хорошевцев скончался в воскресенье на 77-м году жизни."Выражаю мои глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Александровича Хорошевцева. Сегодня страна лишилась выдающегося телеведущего и диктора. Евгений Александрович был необыкновенным человеком, который унес с собой целую эпоху. Горечь утраты, как и масштаб его личности, велика, однако голос Евгения Хорошевцева останется в наших сердцах, и светлая память о нем всегда будет жить", - говорится в соболезновании.

https://radiosputnik.ria.ru/20201213/evgeniy-khoroshevtsev-1589009932.html

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россия, евгений хорошевцев, татьяна голикова, общество