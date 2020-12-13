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Кинологи призвали не дарить щенков на Новый год
Кинологи призвали не дарить щенков на Новый год
Покупка щенка в подарок на Новый год или другой праздник – плохая идея, от которой стоит отказаться, если нет уверенности, что такой подарок нужен принимающему... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T03:27
2020-12-13T03:27
новый год—2021
россия
владимир голубев
новый год
общество
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Покупка щенка в подарок на Новый год или другой праздник – плохая идея, от которой стоит отказаться, если нет уверенности, что такой подарок нужен принимающему человеку, заявил РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Кинолог отметил, что даже если человек говорил, что ему нравятся собаки, это не значит, что он готов принять питомца в подарок."Лучше всего не делать сюрпризов, а обсудить будущий подарок, чтобы узнать мнение человека на этот счет. Готов ли он завести собаку, нести за нее ответственность, воспитывать, ежедневно выгуливать, проводить с ней большое количество времени. Позволяет ли его образ жизни завести питомца, есть ли у него свободное время и денежные средства на содержание животного", - пояснил Голубев.И только если на все эти вопросы получен утвердительный ответ, то следующим шагом должен стать тщательный выбор породы. Неподходящая порода или неготовность к собаке в доме может стать источником больших неприятностей для хозяина, пояснил кинолог.Он также отметил, что будущий владелец должен принимать непосредственное участие в процессе выбора щенка, чтобы точно знать, что ожидать от такого подарка."К сожалению, мы наблюдаем сотни историй, когда подаренная собака оказывается ненужной и ее выгоняют на улицу. В приютах живут питомцы, которые были приобретены по неправильным причинам, без должных размышлений. Чтобы избежать безответственного подхода к владению собакой, нужно заранее обдумывать вопрос приобретения щенка", - сказал Голубев.Возможно, вместо собаки, отметил эксперт, стоит подарить книгу о собаках или курсы, рассказывающие, как заботиться о четвероногом друге. В этом случае либо человек поймет, что собака ему сейчас не нужна, либо сможет подготовиться к ее появлению, оценив подарок по достоинству.Собака детям не игрушкаПо мнению кинолога, собака не подходит в качестве подарка не только взрослым, но и детям, поскольку те в силу возраста не осознают всей меры ответственности за питомца.Родителям, желающим подарить щенка ребенку, он советует заранее распределить обязанности по уходу, обучить ребенка правилам общения с питомцем, показать обучающие фильмы или записать его в школу юного хендлера. Чтобы взять на себя уход за питомцем, более осознанно отнестись к вопросам его воспитания, ребенку должно быть хотя бы семь-восемь лет, пояснил кинолог."В любом случае, покупая собаку своему ребенку в качестве подарка, вы должны помнить, что это ваш ребенок и ваша собака и что только вы отвечаете за них обоих: и за их безопасность, и за то, как сложатся отношения между ними", - отметил Голубев.
https://ria.ru/20201206/sobaki-1587863196.html
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россия, владимир голубев, новый год, общество

Кинологи призвали не дарить щенков на Новый год

03:27 13.12.2020
 
© Depositphotos / serezniyДевушка с щенком хаски
Девушка с щенком хаски - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© Depositphotos / serezniy
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Покупка щенка в подарок на Новый год или другой праздник – плохая идея, от которой стоит отказаться, если нет уверенности, что такой подарок нужен принимающему человеку, заявил РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Новый год – это время чудес и исполнения желаний. Иногда возникает идея подарить близкому человеку собаку. Но животное – это не игрушка, которой можно украсить праздник, а потом отложить в сторону за ненадобностью. Дарить собаку можно только в том случае, если вы абсолютно уверены, что человек, которого вы планируете осчастливить, действительно мечтает об этом, если он овладел базовыми познаниями о содержании и воспитании щенка и выбрал идеальную для себя породу", - сказал он.
Кинолог отметил, что даже если человек говорил, что ему нравятся собаки, это не значит, что он готов принять питомца в подарок.
"Лучше всего не делать сюрпризов, а обсудить будущий подарок, чтобы узнать мнение человека на этот счет. Готов ли он завести собаку, нести за нее ответственность, воспитывать, ежедневно выгуливать, проводить с ней большое количество времени. Позволяет ли его образ жизни завести питомца, есть ли у него свободное время и денежные средства на содержание животного", - пояснил Голубев.
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И только если на все эти вопросы получен утвердительный ответ, то следующим шагом должен стать тщательный выбор породы. Неподходящая порода или неготовность к собаке в доме может стать источником больших неприятностей для хозяина, пояснил кинолог.
Он также отметил, что будущий владелец должен принимать непосредственное участие в процессе выбора щенка, чтобы точно знать, что ожидать от такого подарка.
"К сожалению, мы наблюдаем сотни историй, когда подаренная собака оказывается ненужной и ее выгоняют на улицу. В приютах живут питомцы, которые были приобретены по неправильным причинам, без должных размышлений. Чтобы избежать безответственного подхода к владению собакой, нужно заранее обдумывать вопрос приобретения щенка", - сказал Голубев.
Возможно, вместо собаки, отметил эксперт, стоит подарить книгу о собаках или курсы, рассказывающие, как заботиться о четвероногом друге. В этом случае либо человек поймет, что собака ему сейчас не нужна, либо сможет подготовиться к ее появлению, оценив подарок по достоинству.
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Собака детям не игрушка

По мнению кинолога, собака не подходит в качестве подарка не только взрослым, но и детям, поскольку те в силу возраста не осознают всей меры ответственности за питомца.
"Абсолютное большинство детей не понимает и не может еще понимать, что собака – это прежде всего огромная ответственность. Если вы не являетесь родителем ребенка, которому собираетесь купить собаку, вам следует обговорить этот вопрос с его семьей. Как правило, ответственность за животное ложится на плечи мам и пап, поэтому появление в доме животного не должно противоречить их жизненным планам", - сказал Голубев.
Родителям, желающим подарить щенка ребенку, он советует заранее распределить обязанности по уходу, обучить ребенка правилам общения с питомцем, показать обучающие фильмы или записать его в школу юного хендлера. Чтобы взять на себя уход за питомцем, более осознанно отнестись к вопросам его воспитания, ребенку должно быть хотя бы семь-восемь лет, пояснил кинолог.
"В любом случае, покупая собаку своему ребенку в качестве подарка, вы должны помнить, что это ваш ребенок и ваша собака и что только вы отвечаете за них обоих: и за их безопасность, и за то, как сложатся отношения между ними", - отметил Голубев.
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