https://ria.ru/20201213/sobaki-1588964401.html

Кинологи призвали не дарить щенков на Новый год

Кинологи призвали не дарить щенков на Новый год

Покупка щенка в подарок на Новый год или другой праздник – плохая идея, от которой стоит отказаться, если нет уверенности, что такой подарок нужен принимающему... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T03:27

2020-12-13T03:27

2020-12-13T03:27

новый год—2021

россия

владимир голубев

новый год

общество

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Покупка щенка в подарок на Новый год или другой праздник – плохая идея, от которой стоит отказаться, если нет уверенности, что такой подарок нужен принимающему человеку, заявил РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Кинолог отметил, что даже если человек говорил, что ему нравятся собаки, это не значит, что он готов принять питомца в подарок."Лучше всего не делать сюрпризов, а обсудить будущий подарок, чтобы узнать мнение человека на этот счет. Готов ли он завести собаку, нести за нее ответственность, воспитывать, ежедневно выгуливать, проводить с ней большое количество времени. Позволяет ли его образ жизни завести питомца, есть ли у него свободное время и денежные средства на содержание животного", - пояснил Голубев.И только если на все эти вопросы получен утвердительный ответ, то следующим шагом должен стать тщательный выбор породы. Неподходящая порода или неготовность к собаке в доме может стать источником больших неприятностей для хозяина, пояснил кинолог.Он также отметил, что будущий владелец должен принимать непосредственное участие в процессе выбора щенка, чтобы точно знать, что ожидать от такого подарка."К сожалению, мы наблюдаем сотни историй, когда подаренная собака оказывается ненужной и ее выгоняют на улицу. В приютах живут питомцы, которые были приобретены по неправильным причинам, без должных размышлений. Чтобы избежать безответственного подхода к владению собакой, нужно заранее обдумывать вопрос приобретения щенка", - сказал Голубев.Возможно, вместо собаки, отметил эксперт, стоит подарить книгу о собаках или курсы, рассказывающие, как заботиться о четвероногом друге. В этом случае либо человек поймет, что собака ему сейчас не нужна, либо сможет подготовиться к ее появлению, оценив подарок по достоинству.Собака детям не игрушкаПо мнению кинолога, собака не подходит в качестве подарка не только взрослым, но и детям, поскольку те в силу возраста не осознают всей меры ответственности за питомца.Родителям, желающим подарить щенка ребенку, он советует заранее распределить обязанности по уходу, обучить ребенка правилам общения с питомцем, показать обучающие фильмы или записать его в школу юного хендлера. Чтобы взять на себя уход за питомцем, более осознанно отнестись к вопросам его воспитания, ребенку должно быть хотя бы семь-восемь лет, пояснил кинолог."В любом случае, покупая собаку своему ребенку в качестве подарка, вы должны помнить, что это ваш ребенок и ваша собака и что только вы отвечаете за них обоих: и за их безопасность, и за то, как сложатся отношения между ними", - отметил Голубев.

https://ria.ru/20201206/sobaki-1587863196.html

https://ria.ru/20201129/sobaki-1586798627.html

https://ria.ru/20201121/priyut-1585630379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир голубев, новый год, общество