https://ria.ru/20201213/smartfon-1588971462.html

Опровергнут популярный миф о вреде смартфонов

Опровергнут популярный миф о вреде смартфонов

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко развеял миф о том, что держать телефон ночью рядом с кроватью вредно для... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T09:20

2020-12-13T09:20

2020-12-13T13:17

сергей кузьменко

роскачество

общество

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко развеял миф о том, что держать телефон ночью рядом с кроватью вредно для организма.Он напомнил, что научного подтверждения негативного воздействия излучения смартфонов на человека не существует.Тем не менее Кузьменко призвал отказаться от использования гаджета перед сном, поскольку это может нанести вред зрению. Специалист рекомендовал оставлять телефон в стороне за час перед засыпанием.

https://ria.ru/20201212/spam-1588809818.html

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сергей кузьменко, роскачество, общество