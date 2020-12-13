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Опровергнут популярный миф о вреде смартфонов
Опровергнут популярный миф о вреде смартфонов
Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко развеял миф о том, что держать телефон ночью рядом с кроватью вредно для... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T09:20
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сергей кузьменко
роскачество
общество
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко развеял миф о том, что держать телефон ночью рядом с кроватью вредно для организма.Он напомнил, что научного подтверждения негативного воздействия излучения смартфонов на человека не существует.Тем не менее Кузьменко призвал отказаться от использования гаджета перед сном, поскольку это может нанести вред зрению. Специалист рекомендовал оставлять телефон в стороне за час перед засыпанием.
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сергей кузьменко, роскачество, общество

Опровергнут популярный миф о вреде смартфонов

09:20 13.12.2020 (обновлено: 13:17 13.12.2020)
 
© Depositphotos / Y-BoychenkoПриложение Instagram на экране смартфона
Приложение Instagram на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© Depositphotos / Y-Boychenko
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко развеял миф о том, что держать телефон ночью рядом с кроватью вредно для организма.
Он напомнил, что научного подтверждения негативного воздействия излучения смартфонов на человека не существует.

"В заключении ВОЗ 2014 года, суммирующем 20 лет исследований вопроса, констатируется, что не найдено статистически достоверной корреляции между повышенным риском развития каких-либо болезней и использованием мобильных телефонов", — уточнил эксперт в комментарии "Российской газете".

Тем не менее Кузьменко призвал отказаться от использования гаджета перед сном, поскольку это может нанести вред зрению. Специалист рекомендовал оставлять телефон в стороне за час перед засыпанием.
Пассажир московского метрополитена в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 08:00РИА Наука
Как избавить смартфон от спам-звонков
 
Сергей КузьменкоРоскачествоОбщество
 
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