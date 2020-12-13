https://ria.ru/20201213/smartfon-1588961278.html

Названы критерии защиты смартфона от повреждений

Названы критерии защиты смартфона от повреждений

Стоит ли покупать противоударный телефон или достаточно чехла и защитного стекла, рассказала в интервью радио Sputnik главный редактор портала о гаджетах и... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T02:12

2020-12-13T02:12

2020-12-13T02:12

людмила мурзина

россия

технологии

общество

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Стоит ли покупать противоударный телефон или достаточно чехла и защитного стекла, рассказала в интервью радио Sputnik главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина.Если вы покупаете защищенный противоударный смартфон, нужно понимать, что это будет довольно громоздкий и тяжелый аппарат. Если вы не работаете в экстремальных условиях, это избыточное решение – чересчур много защиты, считает Людмила Мурзина. По ее словам, в бытовых условиях вполне достаточно стекла и чехла или бампера."Сочетание стекла, особенно стекла последнего поколения, которое действительно хорошо защищает от ударов и механических повреждений, плюс дополнительная защита в виде бампера или чехла – этого вполне хватит, чтобы обезопасить смартфон", – отметила эксперт. Корпуса смартфонов сейчас делают из стекла, пластика или металла. Пластик ‒ самый практичный материал: не так бьется, как стекло, и гораздо дешевле в ремонте. Но если вы хотите пользоваться беспроводной зарядкой, пластик вам не подойдет."Надо выбирать смартфон, исходя из того, нужна ли вам беспроводная зарядка. Пластиковый смартфон никогда не будет поддерживать беспроводную зарядку", – предупредила Людмила Мурзина.Что касается отдельной защиты для камеры смартфона, то, по мнению эксперта, без таких специальных приспособлений вполне можно обойтись. "Обычно производители делают специальные бортики вокруг самого объектива – это не дает ему царапаться. Но есть другая проблема: многие протирают камеру перед использованием подручными материалами – футболкой, краем рукава. Конечно, производитель защищает камеры от царапин, но тем не менее, при неаккуратном обращении можно ее поцарапать. Это скажется на снимках – они будут мутные. Можно иметь с собой специальную тряпочку. Это более полезное и выгодное приобретение, чем всякие штучки, которые ставятся на сами объективы", – сказала Людмила Мурзина в интервью радио Sputnik.Эксперт также посоветовала носить зимой смартфон во внутреннем кармане и пореже доставать его в морозную погоду – так телефон будет медленнее разряжаться.

https://ria.ru/20201212/spam-1588809818.html

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людмила мурзина, россия, технологии, общество