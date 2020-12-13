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Путин потребовал не рассказывать ему "сказки" о ситуации с ростом цен
Путин потребовал не рассказывать ему "сказки" о ситуации с ростом цен
Президент РФ Владимир Путин на встрече с правительством потребовал не рассказывать ему "сказки", что были проработаны вопросы с экспортерами по ценам на... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T14:02
2020-12-13T14:32
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
правительство рф
владимир путин
общество
экономика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с правительством потребовал не рассказывать ему "сказки", что были проработаны вопросы с экспортерами по ценам на продукты."Наибольшие темпы роста в мире отмечаются на растительное масло - 30,8%, а у нас выросло на 23,8%. Значит, есть еще, куда расти. На зерновые - 19,9%, да? А у нас макаронные изделия 10,5%, хлебобулочные - 6%. Если не остановить, будет расти дальше! А у нас с учетом урожайности или неурожайности (сахар – ред.) уже скакнул 71,5%. Поэтому и остановились! А вы мне рассказываете сказки, что вы поработали с экспортерами и производителями. Ваша работа здесь ни при чем!" - сказал Путин на совещании, кадры которого показали в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире канала "Россия 1".Он отметил, что рассчитывает на эффективные меры и результат в самое ближайшее время.Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе совещания рассказал о предпринятых ранее мерах по сдерживанию роста цен на сахар. "Мы видели, что у нас растет цена. И буквально месяц назад, наверное, три недели назад мы проводили работу с производителями сахара и в принципе три недели как мы видим, что цена у нас определенным образом снижается", - заявил глава Минсельхоза.
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дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), правительство рф, владимир путин, общество, экономика

Путин потребовал не рассказывать ему "сказки" о ситуации с ростом цен

14:02 13.12.2020 (обновлено: 14:32 13.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с правительством потребовал не рассказывать ему "сказки", что были проработаны вопросы с экспортерами по ценам на продукты.
"Наибольшие темпы роста в мире отмечаются на растительное масло - 30,8%, а у нас выросло на 23,8%. Значит, есть еще, куда расти. На зерновые - 19,9%, да? А у нас макаронные изделия 10,5%, хлебобулочные - 6%. Если не остановить, будет расти дальше! А у нас с учетом урожайности или неурожайности (сахар – ред.) уже скакнул 71,5%. Поэтому и остановились! А вы мне рассказываете сказки, что вы поработали с экспортерами и производителями. Ваша работа здесь ни при чем!" - сказал Путин на совещании, кадры которого показали в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире канала "Россия 1".
Он отметил, что рассчитывает на эффективные меры и результат в самое ближайшее время.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе совещания рассказал о предпринятых ранее мерах по сдерживанию роста цен на сахар. "Мы видели, что у нас растет цена. И буквально месяц назад, наверное, три недели назад мы проводили работу с производителями сахара и в принципе три недели как мы видим, что цена у нас определенным образом снижается", - заявил глава Минсельхоза.
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
Вчера, 13:34
Путин назвал рост цен на макароны недопустимым
 
Дмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Правительство РФВладимир ПутинОбществоЭкономика
 
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