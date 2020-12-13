https://ria.ru/20201213/sapunov-1589008200.html

Стали известны обстоятельства смерти музыканта группы "Воскресение"

Стали известны обстоятельства смерти музыканта группы "Воскресение"

Пятый канал раскрыл обстоятельства смерти участника группы "Воскресение" Андрея Сапунова. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T16:21

2020-12-13T16:21

2020-12-13T17:05

культура

умер андрей сапунов

андрей сапунов

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пятый канал раскрыл обстоятельства смерти участника группы "Воскресение" Андрея Сапунова.По данным телеканала, музыканта доставили в больницу 13 декабря с нарушением сердечного ритма, после чего у него наступила клиническая смерть. Врачи попытались реанимировать Сапунова, но им это не удалось.О смерти артиста ранее сообщила пресс-атташе группы "Воскресение" Нонна Абрамова.Рок-группа "Воскресение" создана в 1979 году и существует до сих пор, с перерывом в 1982-1994 годах. В разные годы участниками коллектива были Андрей Макаревич, Евгений Маргулис, Михаил Шевяков и другие музыканты.Сапунов играл в группе до 2016 года, однако ушел из коллектива из-за разногласий с основателем "Воскресения" Алексеем Романовым. В 80-х годах музыкант также играл в ВИА "Самоцветы".

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер андрей сапунов, андрей сапунов