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Стали известны обстоятельства смерти музыканта группы "Воскресение"
Стали известны обстоятельства смерти музыканта группы "Воскресение"
Пятый канал раскрыл обстоятельства смерти участника группы "Воскресение" Андрея Сапунова. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T16:21
2020-12-13T16:21
2020-12-13T17:05
культура
умер андрей сапунов
андрей сапунов
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пятый канал раскрыл обстоятельства смерти участника группы "Воскресение" Андрея Сапунова.По данным телеканала, музыканта доставили в больницу 13 декабря с нарушением сердечного ритма, после чего у него наступила клиническая смерть. Врачи попытались реанимировать Сапунова, но им это не удалось.О смерти артиста ранее сообщила пресс-атташе группы "Воскресение" Нонна Абрамова.Рок-группа "Воскресение" создана в 1979 году и существует до сих пор, с перерывом в 1982-1994 годах. В разные годы участниками коллектива были Андрей Макаревич, Евгений Маргулис, Михаил Шевяков и другие музыканты.Сапунов играл в группе до 2016 года, однако ушел из коллектива из-за разногласий с основателем "Воскресения" Алексеем Романовым. В 80-х годах музыкант также играл в ВИА "Самоцветы".
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РИА Новости
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РИА Новости
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умер андрей сапунов, андрей сапунов