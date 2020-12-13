https://ria.ru/20201213/sapunov-1588988747.html

Умер музыкант группы "Воскресение" Андрей Сапунов

Умер музыкант группы "Воскресение" Андрей Сапунов

Бывший вокалист группы "Воскресение" Андрей Сапунов умер в возрасте 64 лет, сообщила РИА Новости пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T13:25

2020-12-13T13:25

2020-12-13T19:26

культура

умер андрей сапунов

андрей сапунов

россия

общество

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Бывший вокалист группы "Воскресение" Андрей Сапунов умер в возрасте 64 лет, сообщила РИА Новости пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова.Причиной смерти музыканта стал инфаркт.Рок-группа "Воскресение" была создана Алексеем Романовым в 1979 году и существует до сих пор, с перерывом в 1982-1994 годах. В разные годы участниками коллектива были Андрей Макаревич, Евгений Маргулис, Михаил Шевяков и другие музыканты. Сапунов был бессменным участником группы, однако покинул "Воскресение" в 2016-м из-за разногласий с Романовым. В 1984-1986 годах музыкант также играл в ВИА "Самоцветы".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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