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Умер музыкант группы "Воскресение" Андрей Сапунов
Умер музыкант группы "Воскресение" Андрей Сапунов
Бывший вокалист группы "Воскресение" Андрей Сапунов умер в возрасте 64 лет, сообщила РИА Новости пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T13:25
2020-12-13T13:25
2020-12-13T19:26
культура
умер андрей сапунов
андрей сапунов
россия
общество
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Бывший вокалист группы "Воскресение" Андрей Сапунов умер в возрасте 64 лет, сообщила РИА Новости пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова.Причиной смерти музыканта стал инфаркт.Рок-группа "Воскресение" была создана Алексеем Романовым в 1979 году и существует до сих пор, с перерывом в 1982-1994 годах. В разные годы участниками коллектива были Андрей Макаревич, Евгений Маргулис, Михаил Шевяков и другие музыканты. Сапунов был бессменным участником группы, однако покинул "Воскресение" в 2016-м из-за разногласий с Романовым. В 1984-1986 годах музыкант также играл в ВИА "Самоцветы".
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умер андрей сапунов, андрей сапунов, россия, общество