https://ria.ru/20201213/sanktsii-1588965146.html
Пушкова удивил протест Киева из-за расширения Россией списка санкций
Пушкова удивил протест Киева из-за расширения Россией списка санкций
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter протест МИД Украины в связи с решением правительства России расширить список санкций против украинских... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T04:32
2020-12-13T04:32
2020-12-13T04:32
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алексей пушков
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter протест МИД Украины в связи с решением правительства России расширить список санкций против украинских физлиц, выразив удивление подобной реакцией Киева.В пятницу правительство утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины, соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Удивлен протестом МИД Украины по поводу новых персональных санкций России против 849 украинцев", - написал Пушков.Он напомнил, что киевские власти в 2015 году первыми ввели санкции в отношении нескольких сотен российских граждан, и при этом не раз пополняли данный список."Против чего они протестуют? Против того, чем давно занимаются сами? А чего ждали?" – задался вопросом сенатор.Президент Владимир Путин 22 октября 2018 года подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян.
https://ria.ru/20201212/sanktsii-1588898031.html
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россия, мид украины, алексей пушков, украина, в мире