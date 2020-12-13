Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201213/sanktsii-1588965146.html
Пушкова удивил протест Киева из-за расширения Россией списка санкций
Пушкова удивил протест Киева из-за расширения Россией списка санкций
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter протест МИД Украины в связи с решением правительства России расширить список санкций против украинских... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T04:32
2020-12-13T04:32
россия
мид украины
алексей пушков
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578236503_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_10878d9bae3a233977fc807c902e5872.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter протест МИД Украины в связи с решением правительства России расширить список санкций против украинских физлиц, выразив удивление подобной реакцией Киева.В пятницу правительство утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины, соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Удивлен протестом МИД Украины по поводу новых персональных санкций России против 849 украинцев", - написал Пушков.Он напомнил, что киевские власти в 2015 году первыми ввели санкции в отношении нескольких сотен российских граждан, и при этом не раз пополняли данный список."Против чего они протестуют? Против того, чем давно занимаются сами? А чего ждали?" – задался вопросом сенатор.Президент Владимир Путин 22 октября 2018 года подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян.
https://ria.ru/20201212/sanktsii-1588898031.html
https://ria.ru/20201207/sanktsii-1588096503.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578236503_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_455671c4f8a1fc78e984303d9980fc47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мид украины, алексей пушков, украина, в мире

Пушкова удивил протест Киева из-за расширения Россией списка санкций

04:32 13.12.2020
 
© Рамиль СитдиковСенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Сенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter протест МИД Украины в связи с решением правительства России расширить список санкций против украинских физлиц, выразив удивление подобной реакцией Киева.
В пятницу правительство утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины, соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
Вчера, 12:10
МИД пообещал ответить на новые санкции Великобритании
"Удивлен протестом МИД Украины по поводу новых персональных санкций России против 849 украинцев", - написал Пушков.
Он напомнил, что киевские власти в 2015 году первыми ввели санкции в отношении нескольких сотен российских граждан, и при этом не раз пополняли данный список.
"Против чего они протестуют? Против того, чем давно занимаются сами? А чего ждали?" – задался вопросом сенатор.
Президент Владимир Путин 22 октября 2018 года подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян.
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 19:55
Украина поддержала новый режим санкций Евросоюза
 
РоссияМИД УкраиныАлексей ПушковУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28В Пензенской области произошел крупный пожар в мебельном цехе
08:21Умер спикер госсовета Республики Алтай Владимир Тюлентин
08:13Эксперт назвал победителей в "гонке вакцин" от коронавируса
07:43Археологи обнаружили редкий артефакт в скальной гробнице
07:24В американском городе Олимпия произошла стрельба во время акции протеста
07:11На протестах у Белого дома в Вашингтоне задержали 23 человека
07:10На Родосе двух местных жителей арестовали за шпионаж
07:07Пик метеорного потока Геминиды можно наблюдать в ночь на 14 декабря
07:05Треть компаний хотят повысить зарплаты сотрудникам в новом году
06:56Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года
06:12Эпидемиолог назвала возможные последствия COVID-19
06:02Миротворцы разминировали более 12 гектаров территории в Степанакерте
05:50СМИ: худрука театра Моссовета Марчелли госпитализировали с COVID-19
05:32СМИ: британские власти призвали магазины запасаться едой
04:32Пушкова удивил протест Киева из-за расширения Россией списка санкций
04:17СМИ: в США запросили данные об украинской компании по делу сына Байдена
03:37Американский кантри-музыкант Чарли Прайд умер от коронавируса
03:27Кинологи призвали не дарить щенков на Новый год
03:07На адаптацию корабля "Орел" к "Ангаре" потратят более миллиарда рублей
03:02"Аэрофлот" возобновляет полеты в Хельсинки
Лента новостейМолния