https://ria.ru/20201213/rzhd-1588960506.html

РЖД ввели новый график движения поездов

РЖД ввели новый график движения поездов

РЖД в воскресенье вводят график движения на 2020/2021 годы, в котором увеличат количество курсирующих поездов дальнего следования в России, но пока без... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T00:10

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россия

ржд

общество

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. РЖД в воскресенье вводят график движения на 2020/2021 годы, в котором увеличат количество курсирующих поездов дальнего следования в России, но пока без международных пассажирских составов из-за ситуации с коронавирусом за исключением одного - в Абхазию, возвращенного в расписание еще ранее, следует из сообщения компании.РЖД ежегодно вводят новый график движения поездов во второе воскресенье декабря. В этом году он заработает в 00:00 по московскому времени 13 декабря. Холдинг отмечал, что, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, сохраняются регулярные маршруты для стабильного транспортного сообщения между регионами России. Всего в новом графике предусмотрено курсирование 596 пар поездов дальнего следования в 443 различных сообщениях против 583 и 433 соответственно годом ранее.В том числе будут курсировать 90 пар дневных поездов на 49 маршрутах (было 82 пары на 45 маршрутах), 22 пары двухэтажных поездов на 15 маршрутах (было 17 пар на 13 маршрутах) и 36 пар скоростных поездов на 12 маршрутах (было 35 пар на 12 маршрутах). Общее количество поездов категорий "скорый" и "скоростной" в новом графике увеличено с 377 до 398 и составляет 66,7% от общего числа пассажирских поездов.Новый подход к графикуРЖД отмечали, что для максимального удовлетворения спроса пассажиров на наиболее востребованных маршрутах, а также для повышения эффективности использования подвижного состава и пропускных способностей инфраструктуры пересмотрели подход к разработке графика движения и плана формирования поездов. Так, в новом расписании появилось 27 пар новых поездов и отменено 14 пар ранее курсировавших, а также предусмотрено продление существующих маршрутов и увеличение количества многогруппных поездов.Например, в новом графике начнет курсировать скорый поезд №115/116 Томск – Адлер, "Ласточка" №808С/808Э Ростов-на-Дону – Имеретинский Курорт продлит маршрут следования до горного курорта Роза Хутор, а взамен поезда №115/116 Омск – Нижневартовск начнет курсировать новый поезд №93/94 Барнаул – Омск – Нижневартовск. Поезд №347/348, соединяющий сегодня Красноярск и Северобайкальск, изменит маршрут на Новосибирск – Усть-Илимск.Ряд поездов поменяют вокзал прибытия и отправления в Москве. Так, с января 2021 года поезда №83/84 Москва – Адлер и №109/110 Москва – Анапа будут отправляться с Киевского вокзала (вместо Курского), а поезд №99/100 Белгород – Москва – с Павелецкого вокзала (вместо Курского). Поезд №215/216 Адлер – Санкт-Петербург, ранее курсировавший только в летний сезон, станет работать круглогодично и изменит номер на №113/114.Пока границы закрытыМеждународных пассажирских поездов в новом графике пока не прибавится. Холдинг РЖД из-за ситуации с коронавирусом отменил их еще весной текущего года. К настоящему времени был возобновлен лишь один - в Абхазию. Только он и продолжит курсировать, подтвердили РИА Новости в пресс-службе РЖД.РЖД в сообщении к новому графику отмечали, что международные пассажирские перевозки смогут осуществляться при условии открытия границ в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (включая Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Италию, Финляндию, Китай и др.) по 15 международным маршрутам, а также в 11 стран СНГ и Балтии (Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Литва, Эстония и др.).В частности, РЖД сообщали, что проработали с коллегами из Белоруссии назначение двух пар скоростных электропоездов "Ласточка" между Москвой и Минском, но их запуск станет возможен после возобновления железнодорожных пассажирских перевозок между странами. Глава железных дорог Белоруссии Владимир Морозов в сюжете корпоративного телевидения РЖД-ТВ сообщал еще ранее о возможности запуска ускоренного поезда. По его словам, это будет дневной поезд, и время в пути между Москвой и Минском должно составить 6 часов.

https://ria.ru/20201211/kupe-1588817312.html

https://ria.ru/20201208/rzhd-1588210996.html

https://ria.ru/20201208/poezda-1588195076.html

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