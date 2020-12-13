https://ria.ru/20201213/ryba-1588808428.html

Не растет лосось: почему красная рыба и икра резко подорожали

Не растет лосось: почему красная рыба и икра резко подорожали

Красная рыба с января прибавила в цене 30 процентов, следом подтянулась и икра лососевых. Это связывают со скудным уловом на Дальнем Востоке. Дорожает и... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T08:00

2020-12-13T08:00

2020-12-13T08:00

красная икра

рыбная ассоциация

новый год

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156142/11/1561421109_0:77:3371:1973_1920x0_80_0_0_a4c8016786ac97b4389f386d203f90ef.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Красная рыба с января прибавила в цене 30 процентов, следом подтянулась и икра лососевых. Это связывают со скудным уловом на Дальнем Востоке. Дорожает и аквакультура, хотя производство искусственно выращенной рыбы удалось даже нарастить. В то же время участники рынка говорят, что продукции достаточно, и не исключают картельного сговора. Что на самом деле происходит и чего ждать к Новому году — в материале РИА Новости.Что с путинойОбъясняя подорожание почти на треть, рыбопромышленники указывают на крайне скудный дальневосточный улов — худший за десятилетие. На Камчатке рассчитывали на 240 тысяч тонн тихоокеанского лосося, заготовили лишь около 180. Для сравнения: в 2018-м было 483. Лососевая путина продолжалась до начала октября. Однако уже в июле стало ясно, что обещанных 80 тысяч тонн горбуши на восточном побережье не выловить. В Министерстве рыбного хозяйства этот прогноз назвали "неизвестной ошибкой", с которой еще предстоит разобраться. Но столь скудного улова все равно никто не ожидал, отметили аналитики. Впрочем, как указывают в Рыбной ассоциации, ничего ужасного не произошло: на самом деле рыбы достаточно и путину нельзя назвать провальной.Падение рубля и выгодный экспортТут, скорее, повлиял другой фактор: ослабление нацвалюты, что сделало продажи на экспорт более выгодными. Российская промысловая рыба — востребованный продукт, ее стоимость привязана к внешним рынкам. Производителям нет никакого резона удерживать цены в такой ситуации для внутреннего потребителя — лучше реализовать товар за рубежом. Есть и еще один момент. Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) в разговоре с РИА Новости напомнил о снижении цен на красную икру в десятых годах. Тогда это было обусловлено не столько большим выловом лососевых, сколько появлением на рынке "фирм-прокладок". Они работали с предприятиями, использующими специальный фискальный режим — единый сельскохозяйственный налог."Этот канал поставок действовал без НДС, поэтому икра была дешевле на 18 процентов. По оценкам, "серый" сегмент занимал пятую часть рынка. В прошлом году ФНС начала работу по "обелению". Доля продукции с НДС увеличилась, и она, естественно, подорожала", — уточнил собеседник агентства.Форель мимикрируетПомимо промысловой рыбы, есть аквакультура, искусственно выращенная рыба — альтернатива океаническим промыслам. Как сообщили в Росрыболовстве, в третьем квартале ее производство увеличили на 18 процентов — до 238 тысяч тонн. Однако, пояснили аналитики, основной прирост пришелся на семейство карповых — доступную речную рыбу. Лососевой же аквакультуры — а это в первую очередь охлажденная семга и форель — по-прежнему недостаточно. "Охлажденная форель и семга не только карельская, ее активно импортируют с Фарерских островов и из Чили. Это популярный в России продукт, и его не хватает из-за санкций, так как Норвегия и Исландия перекрыты. Потребность в охлажденном лососе у нас — 60-80 тысяч тонн в год. А мы производим тысяч 20. Поэтому и этот сегмент будет дорожать", — предупреждает Фомин. Аналитики обращают внимание и на другой аспект. Форелевая икра "мимикрирует" под икру лососевых у производителей. А потому по цене форель и, соответственно, форелевая икра догоняют промысловую лососевую икру (горбуши, кеты, нерки и кижуча), так как по сути являются субститутом.А может быть и сговорВ то же время игроки жалуются: рынок сильно пострадал от пандемии. "На рыбных фабриках снизился спрос. И наше добывающее предприятие испытывает проблемы с тем, чтобы разместить улов. Все потому, что покупательная способность населения упала", — отмечает Анатолий Евенко, председатель правления НО "Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурманска".Наконец, на рынке не исключают и ценовой сговор производителей. В "Рыбсети" между тем прогнозируют, что к Новому году нас ждет еще один скачок цен на красную рыбу и икру — из-за традиционно повышенного предпразничного спроса.

https://ria.ru/20201112/ryba-1584287208.html

https://ria.ru/20180301/1515576844.html

https://ria.ru/20201123/dsp-1585833980.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красная икра, рыбная ассоциация, новый год, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), экономика