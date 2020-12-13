https://ria.ru/20201213/qr-1588960684.html
Юрист рассказал, кто и как может украсть ваши деньги через QR-код
Юрист рассказал, кто и как может украсть ваши деньги через QR-код
Развитие технологий и разнообразие каналов оплаты различных товаров и услуг помогает преступникам идти в ногу со временем. Они изобретают все новые способы... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T01:09
2020-12-13T01:09
2020-12-13T01:09
егор редин
россия
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/63945/54/639455488_1:0:979:550_1920x0_80_0_0_4c70ccb23a71209df1aa1b341665af13.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Развитие технологий и разнообразие каналов оплаты различных товаров и услуг помогает преступникам идти в ногу со временем. Они изобретают все новые способы отъема денег у граждан. В 2020 году увеличилось число случаев, связанных со считыванием гражданами QR-кодов как в информационных целях, так и для оплаты покупок, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.Он напомнил, что преступники могут использовать одну из двух схем. Первая предполагает введение человека в заблуждение, вторая – скачивание на телефон вирусных программ по незнанию. QR-код – это прежде всего способ доставки на устройство текстовой информации, действия с которой производит пользователь. Поэтому простое считывание картинки QR-кода не опасно, добавляет он.Есть риск, что под видом зашитых в QR-код реквизитов для оплаты товаров и услуг кроются реквизиты мошенников. Тут нужна осторожность и бдительность. Кроме того, стоит подключать сервисы для считывания QR-кода от проверенных производителей антивирусов. Они проверяют, нет ли кода в базах фишинговых и вредоносных страниц."Если бы обнаружили, что из-за применения QR-кода с вашего счета мошеннически были списаны денежные средства, вы можете обратиться в банк с запросом об отмене операции по причине того, что она была ошибочной (по неверным реквизитам) или же в отделение полиции с заявлением о мошенничестве", - заключил Редин.
https://ria.ru/20201210/krazha-1588576265.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/63945/54/639455488_123:0:856:550_1920x0_80_0_0_79a61597a2ec0c29af26b88711bd296e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
егор редин, россия, технологии
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости.
Развитие технологий и разнообразие каналов оплаты различных товаров и услуг помогает преступникам идти в ногу со временем. Они изобретают все новые способы отъема денег у граждан. В 2020 году увеличилось число случаев, связанных со считыванием гражданами QR-кодов как в информационных целях, так и для оплаты покупок, рассказал агентству "Прайм"
управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин
.
"Мошенники размещают QR-коды на листовках, информационных стендах либо замещают надлежащие коды организаций, в которых потребитель хочет произвести оплату, на сгенерированные собственные коды, которые перенаправляют денежные средства плательщика на счета злоумышленников", - объясняет юрист.
Он напомнил, что преступники могут использовать одну из двух схем. Первая предполагает введение человека в заблуждение, вторая – скачивание на телефон вирусных программ по незнанию. QR-код – это прежде всего способ доставки на устройство текстовой информации, действия с которой производит пользователь. Поэтому простое считывание картинки QR-кода не опасно, добавляет он.
Есть риск, что под видом зашитых в QR-код реквизитов для оплаты товаров и услуг кроются реквизиты мошенников. Тут нужна осторожность и бдительность. Кроме того, стоит подключать сервисы для считывания QR-кода от проверенных производителей антивирусов. Они проверяют, нет ли кода в базах фишинговых и вредоносных страниц.
"Если бы обнаружили, что из-за применения QR-кода с вашего счета мошеннически были списаны денежные средства, вы можете обратиться в банк с запросом об отмене операции по причине того, что она была ошибочной (по неверным реквизитам) или же в отделение полиции с заявлением о мошенничестве", - заключил Редин.