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Юрист рассказал, кто и как может украсть ваши деньги через QR-код
Юрист рассказал, кто и как может украсть ваши деньги через QR-код
Развитие технологий и разнообразие каналов оплаты различных товаров и услуг помогает преступникам идти в ногу со временем. Они изобретают все новые способы... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T01:09
2020-12-13T01:09
егор редин
россия
технологии
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Развитие технологий и разнообразие каналов оплаты различных товаров и услуг помогает преступникам идти в ногу со временем. Они изобретают все новые способы отъема денег у граждан. В 2020 году увеличилось число случаев, связанных со считыванием гражданами QR-кодов как в информационных целях, так и для оплаты покупок, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.Он напомнил, что преступники могут использовать одну из двух схем. Первая предполагает введение человека в заблуждение, вторая – скачивание на телефон вирусных программ по незнанию. QR-код – это прежде всего способ доставки на устройство текстовой информации, действия с которой производит пользователь. Поэтому простое считывание картинки QR-кода не опасно, добавляет он.Есть риск, что под видом зашитых в QR-код реквизитов для оплаты товаров и услуг кроются реквизиты мошенников. Тут нужна осторожность и бдительность. Кроме того, стоит подключать сервисы для считывания QR-кода от проверенных производителей антивирусов. Они проверяют, нет ли кода в базах фишинговых и вредоносных страниц."Если бы обнаружили, что из-за применения QR-кода с вашего счета мошеннически были списаны денежные средства, вы можете обратиться в банк с запросом об отмене операции по причине того, что она была ошибочной (по неверным реквизитам) или же в отделение полиции с заявлением о мошенничестве", - заключил Редин.
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егор редин, россия, технологии

Юрист рассказал, кто и как может украсть ваши деньги через QR-код

01:09 13.12.2020
 
© Flickr / mathplourdeСчитка QR-кода
Считка QR-кода - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© Flickr / mathplourde
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Развитие технологий и разнообразие каналов оплаты различных товаров и услуг помогает преступникам идти в ногу со временем. Они изобретают все новые способы отъема денег у граждан. В 2020 году увеличилось число случаев, связанных со считыванием гражданами QR-кодов как в информационных целях, так и для оплаты покупок, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.
"Мошенники размещают QR-коды на листовках, информационных стендах либо замещают надлежащие коды организаций, в которых потребитель хочет произвести оплату, на сгенерированные собственные коды, которые перенаправляют денежные средства плательщика на счета злоумышленников", - объясняет юрист.
Он напомнил, что преступники могут использовать одну из двух схем. Первая предполагает введение человека в заблуждение, вторая – скачивание на телефон вирусных программ по незнанию. QR-код – это прежде всего способ доставки на устройство текстовой информации, действия с которой производит пользователь. Поэтому простое считывание картинки QR-кода не опасно, добавляет он.
Есть риск, что под видом зашитых в QR-код реквизитов для оплаты товаров и услуг кроются реквизиты мошенников. Тут нужна осторожность и бдительность. Кроме того, стоит подключать сервисы для считывания QR-кода от проверенных производителей антивирусов. Они проверяют, нет ли кода в базах фишинговых и вредоносных страниц.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 12:50
Раскрыта новая схема кражи денег с карт
"Если бы обнаружили, что из-за применения QR-кода с вашего счета мошеннически были списаны денежные средства, вы можете обратиться в банк с запросом об отмене операции по причине того, что она была ошибочной (по неверным реквизитам) или же в отделение полиции с заявлением о мошенничестве", - заключил Редин.
 
Егор РединРоссияТехнологии
 
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