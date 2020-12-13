https://ria.ru/20201213/qr-1588960684.html

Юрист рассказал, кто и как может украсть ваши деньги через QR-код

Юрист рассказал, кто и как может украсть ваши деньги через QR-код

Развитие технологий и разнообразие каналов оплаты различных товаров и услуг помогает преступникам идти в ногу со временем. Они изобретают все новые способы... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T01:09

2020-12-13T01:09

2020-12-13T01:09

егор редин

россия

технологии

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Развитие технологий и разнообразие каналов оплаты различных товаров и услуг помогает преступникам идти в ногу со временем. Они изобретают все новые способы отъема денег у граждан. В 2020 году увеличилось число случаев, связанных со считыванием гражданами QR-кодов как в информационных целях, так и для оплаты покупок, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.Он напомнил, что преступники могут использовать одну из двух схем. Первая предполагает введение человека в заблуждение, вторая – скачивание на телефон вирусных программ по незнанию. QR-код – это прежде всего способ доставки на устройство текстовой информации, действия с которой производит пользователь. Поэтому простое считывание картинки QR-кода не опасно, добавляет он.Есть риск, что под видом зашитых в QR-код реквизитов для оплаты товаров и услуг кроются реквизиты мошенников. Тут нужна осторожность и бдительность. Кроме того, стоит подключать сервисы для считывания QR-кода от проверенных производителей антивирусов. Они проверяют, нет ли кода в базах фишинговых и вредоносных страниц."Если бы обнаружили, что из-за применения QR-кода с вашего счета мошеннически были списаны денежные средства, вы можете обратиться в банк с запросом об отмене операции по причине того, что она была ошибочной (по неверным реквизитам) или же в отделение полиции с заявлением о мошенничестве", - заключил Редин.

https://ria.ru/20201210/krazha-1588576265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор редин, россия, технологии