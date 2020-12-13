https://ria.ru/20201213/putin-1589000252.html
Песков рассказал, как Путин встретит Новый год
Песков рассказал, как Путин встретит Новый год
Президент России Владимир Путин будет встречать Новый год с родными и близкими, как он это делает ежегодно, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T15:14
2020-12-13T15:14
2020-12-13T15:14
новый год—2021
дмитрий песков
владимир путин
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет встречать Новый год с родными и близкими, как он это делает ежегодно, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Где он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно", - сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1".Песков также сообщил, что Путину, возможно, удастся перевести дух в праздничные дни. "Ну, он же всё так - полноценно он никогда не отдыхает, но, может быть, как-то дух переведет", - сказал он.
https://ria.ru/20201213/skazki-1588992660.html
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дмитрий песков, владимир путин, общество