https://ria.ru/20201213/putin-1589000252.html

Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

Президент России Владимир Путин будет встречать Новый год с родными и близкими, как он это делает ежегодно, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T15:14

2020-12-13T15:14

2020-12-13T15:14

новый год—2021

дмитрий песков

владимир путин

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет встречать Новый год с родными и близкими, как он это делает ежегодно, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Где он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно", - сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1".Песков также сообщил, что Путину, возможно, удастся перевести дух в праздничные дни. "Ну, он же всё так - полноценно он никогда не отдыхает, но, может быть, как-то дух переведет", - сказал он.

https://ria.ru/20201213/skazki-1588992660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, общество