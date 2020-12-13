https://ria.ru/20201213/puteshestviya-1588836438.html
Туристы назвали необычные правила, которые нужно соблюдать в путешествии
Туристы назвали необычные правила, которые нужно соблюдать в путешествии
В некоторых странах нарушения законов, которые кажутся большинству туристов довольно странными, могут обернуться штрафами, сообщает Express. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T00:51
2020-12-13T00:51
2020-12-13T00:51
туристы
австралия
таиланд
туризм
туризм
новости - туризм
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франция
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В некоторых странах нарушения законов, которые кажутся большинству туристов довольно странными, могут обернуться штрафами, сообщает Express.Собрать чемодан, взять деньги, документы и паспорт — такова программа подготовки к поездке для многих путешественников. Мало кто изучает правила поведения в новой стране, тем более, если она кажется хорошо изученной и неэкзотической.Эксперты по путешествиям выяснили, за что могут быть оштрафованы отдыхающие во Франции, Австралии, ОАЭ, Таиланде и США.К примеру, в американском Сан-Франциско запрещено кормить голубей. Нарушителей, если их поймает полиция, ждет штраф.Австралийцы довольно расслаблены, говорят эксперты, но это не распространяется на правила дорожного движения. "Как и в Великобритании, предполагается, что пешеходы будут идти по левой стороне тротуара. Если вас заметят идущими справа, то полиция может оштрафовать", — рассказывает очевидец.В Таиланде жизненно важно смотреть под ноги. "Наступать на бат — валюту, используемую в стране — запрещено законом, так как на ней изображен член королевской семьи", — отмечают эксперты.В некоторых местах важно учитывать правила межполовых отношений. А ОАЭ были случаи ареста туристов за публичное проявление чувств. "На улице в Эмиратах следует избегать любых проявлений любви и симпатии, включая поцелуи, касание тела и объятия, иначе можно оказаться за решеткой", — предупреждают опытные туристы.Во Франции, оказывается, водитель обязан иметь в машине алкотестер. "Если вас поймают без этого устройства, то оштрафуют", — утверждают эксперты.
https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html
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туристы, австралия, таиланд, туризм, новости - туризм, великобритания, франция, оаэ, сша
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
В некоторых странах нарушения законов, которые кажутся большинству туристов довольно странными, могут обернуться штрафами, сообщает
Express.
Собрать чемодан, взять деньги, документы и паспорт — такова программа подготовки к поездке для многих путешественников. Мало кто изучает правила поведения в новой стране, тем более, если она кажется хорошо изученной и неэкзотической.
Эксперты по путешествиям выяснили, за что могут быть оштрафованы отдыхающие во Франции, Австралии, ОАЭ, Таиланде и США.
К примеру, в американском Сан-Франциско запрещено кормить голубей. Нарушителей, если их поймает полиция, ждет штраф.
Австралийцы довольно расслаблены, говорят эксперты, но это не распространяется на правила дорожного движения. "Как и в Великобритании, предполагается, что пешеходы будут идти по левой стороне тротуара. Если вас заметят идущими справа, то полиция может оштрафовать", — рассказывает очевидец.
В Таиланде жизненно важно смотреть под ноги. "Наступать на бат — валюту, используемую в стране — запрещено законом, так как на ней изображен член королевской семьи", — отмечают эксперты.
В некоторых местах важно учитывать правила межполовых отношений. А ОАЭ были случаи ареста туристов за публичное проявление чувств. "На улице в Эмиратах следует избегать любых проявлений любви и симпатии, включая поцелуи, касание тела и объятия, иначе можно оказаться за решеткой", — предупреждают опытные туристы.
Во Франции, оказывается, водитель обязан иметь в машине алкотестер. "Если вас поймают без этого устройства, то оштрафуют", — утверждают эксперты.