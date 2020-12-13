https://ria.ru/20201213/puteshestviya-1588836438.html

Туристы назвали необычные правила, которые нужно соблюдать в путешествии

Туристы назвали необычные правила, которые нужно соблюдать в путешествии

В некоторых странах нарушения законов, которые кажутся большинству туристов довольно странными, могут обернуться штрафами, сообщает Express. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T00:51

2020-12-13T00:51

2020-12-13T00:51

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В некоторых странах нарушения законов, которые кажутся большинству туристов довольно странными, могут обернуться штрафами, сообщает Express.Собрать чемодан, взять деньги, документы и паспорт — такова программа подготовки к поездке для многих путешественников. Мало кто изучает правила поведения в новой стране, тем более, если она кажется хорошо изученной и неэкзотической.Эксперты по путешествиям выяснили, за что могут быть оштрафованы отдыхающие во Франции, Австралии, ОАЭ, Таиланде и США.К примеру, в американском Сан-Франциско запрещено кормить голубей. Нарушителей, если их поймает полиция, ждет штраф.Австралийцы довольно расслаблены, говорят эксперты, но это не распространяется на правила дорожного движения. "Как и в Великобритании, предполагается, что пешеходы будут идти по левой стороне тротуара. Если вас заметят идущими справа, то полиция может оштрафовать", — рассказывает очевидец.В Таиланде жизненно важно смотреть под ноги. "Наступать на бат — валюту, используемую в стране — запрещено законом, так как на ней изображен член королевской семьи", — отмечают эксперты.В некоторых местах важно учитывать правила межполовых отношений. А ОАЭ были случаи ареста туристов за публичное проявление чувств. "На улице в Эмиратах следует избегать любых проявлений любви и симпатии, включая поцелуи, касание тела и объятия, иначе можно оказаться за решеткой", — предупреждают опытные туристы.Во Франции, оказывается, водитель обязан иметь в машине алкотестер. "Если вас поймают без этого устройства, то оштрафуют", — утверждают эксперты.

https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html

https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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