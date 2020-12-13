https://ria.ru/20201213/protsenko-1589005301.html

Проценко назвал дни пиковых осложнений у пациентов с COVID-19

Проценко назвал дни пиковых осложнений у пациентов с COVID-19

Главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко назвал самыми проблемными днями при лечении COVID-19 период от семи до десяти суток. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T15:52

2020-12-13T15:52

2020-12-13T18:48

распространение нового коронавируса

денис проценко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

коммунарка (москва)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588250573_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_0b0fd9b0a0dcf94f7dd87045d13f8e82.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек — РИА Новости. Главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко назвал самыми проблемными днями при лечении COVID-19 период от семи до десяти суток."Есть много проявлений (COVID-19. — Прим. ред.), мы сейчас проанализировали: есть и кожные проявления коронавируса, есть определенное воздействие на нервную систему, на центральную нервную систему, депрессия, какие-то парасуицидальные мысли. И мы это наблюдаем. Вообще, самый пик, пик всех проблем — это где-то седьмые-десятые сутки заболевания", — заявил Проценко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".Главврач рассказал, что через инфекционный госпиталь прошло уже более 15 тысяч пациентов с коронавирусом.С начала эпидемии в стране выявили 2 653 928 случаев коронавируса. За минувшие сутки число пациентов с COVID-19 в России выросло на 28 080. Примерно каждый пятый переносит болезнь без симптомов. Вылечились еще 20 277 пациентов, умерли 488.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201213/patsient-1588997659.html

россия

коммунарка (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, коммунарка (москва), общество