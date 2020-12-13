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https://ria.ru/20201213/protsenko-1589005301.html
Проценко назвал дни пиковых осложнений у пациентов с COVID-19
Проценко назвал дни пиковых осложнений у пациентов с COVID-19
Главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко назвал самыми проблемными днями при лечении COVID-19 период от семи до десяти суток. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T15:52
2020-12-13T18:48
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек — РИА Новости. Главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко назвал самыми проблемными днями при лечении COVID-19 период от семи до десяти суток."Есть много проявлений (COVID-19. — Прим. ред.), мы сейчас проанализировали: есть и кожные проявления коронавируса, есть определенное воздействие на нервную систему, на центральную нервную систему, депрессия, какие-то парасуицидальные мысли. И мы это наблюдаем. Вообще, самый пик, пик всех проблем — это где-то седьмые-десятые сутки заболевания", — заявил Проценко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".Главврач рассказал, что через инфекционный госпиталь прошло уже более 15 тысяч пациентов с коронавирусом.С начала эпидемии в стране выявили 2 653 928 случаев коронавируса. За минувшие сутки число пациентов с COVID-19 в России выросло на 28 080. Примерно каждый пятый переносит болезнь без симптомов. Вылечились еще 20 277 пациентов, умерли 488.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, коммунарка (москва), общество

Проценко назвал дни пиковых осложнений у пациентов с COVID-19

15:52 13.12.2020 (обновлено: 18:48 13.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедик и пациент в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медик и пациент в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек — РИА Новости. Главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко назвал самыми проблемными днями при лечении COVID-19 период от семи до десяти суток.
"Есть много проявлений (COVID-19. — Прим. ред.), мы сейчас проанализировали: есть и кожные проявления коронавируса, есть определенное воздействие на нервную систему, на центральную нервную систему, депрессия, какие-то парасуицидальные мысли. И мы это наблюдаем. Вообще, самый пик, пик всех проблем — это где-то седьмые-десятые сутки заболевания", — заявил Проценко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".
Главврач рассказал, что через инфекционный госпиталь прошло уже более 15 тысяч пациентов с коронавирусом.
С начала эпидемии в стране выявили 2 653 928 случаев коронавируса. За минувшие сутки число пациентов с COVID-19 в России выросло на 28 080. Примерно каждый пятый переносит болезнь без симптомов. Вылечились еще 20 277 пациентов, умерли 488.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыКоммунарка (Москва)Общество
 
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