https://ria.ru/20201213/protsenko-1589005301.html
Проценко назвал дни пиковых осложнений у пациентов с COVID-19
Проценко назвал дни пиковых осложнений у пациентов с COVID-19
Главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко назвал самыми проблемными днями при лечении COVID-19 период от семи до десяти суток. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T15:52
2020-12-13T15:52
2020-12-13T18:48
распространение нового коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
коммунарка (москва)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588250573_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_0b0fd9b0a0dcf94f7dd87045d13f8e82.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек — РИА Новости. Главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко назвал самыми проблемными днями при лечении COVID-19 период от семи до десяти суток."Есть много проявлений (COVID-19. — Прим. ред.), мы сейчас проанализировали: есть и кожные проявления коронавируса, есть определенное воздействие на нервную систему, на центральную нервную систему, депрессия, какие-то парасуицидальные мысли. И мы это наблюдаем. Вообще, самый пик, пик всех проблем — это где-то седьмые-десятые сутки заболевания", — заявил Проценко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".Главврач рассказал, что через инфекционный госпиталь прошло уже более 15 тысяч пациентов с коронавирусом.С начала эпидемии в стране выявили 2 653 928 случаев коронавируса. За минувшие сутки число пациентов с COVID-19 в России выросло на 28 080. Примерно каждый пятый переносит болезнь без симптомов. Вылечились еще 20 277 пациентов, умерли 488.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201213/patsient-1588997659.html
россия
коммунарка (москва)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588250573_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af7ece447695afaa5b8ebcbdd785dd5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, коммунарка (москва), общество