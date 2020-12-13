https://ria.ru/20201213/protsenko-1589001263.html
Проценко надеется на эффективность вакцин к третьей волне коронавируса
Проценко надеется на эффективность вакцин к третьей волне коронавируса
Вторая волна коронавируса должна была случиться, к третьей будут уже эффективные вакцины, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко фильме Наили... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T15:18
2020-12-13T15:18
2020-12-13T15:18
распространение нового коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Вторая волна коронавируса должна была случиться, к третьей будут уже эффективные вакцины, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество