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На протестах у Белого дома в Вашингтоне задержали 23 человека
На протестах у Белого дома в Вашингтоне задержали 23 человека
Число задержанных при протестах в Вашингтоне достигло 23, сообщил офис мэра города Мюриэл Боузер. РИА Новости, 13.12.2020
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Число задержанных при протестах в Вашингтоне достигло 23, сообщил офис мэра города Мюриэл Боузер.Среди задержанных шестеро обвиняются в нападении на полицию, 10 - просто в нападении, 4 - в беспорядках. Не менее 8 человек госпитализированы, в том числе двое полицейских.Акции в поддержку президента Дональда Трампа прошли в американской столице в субботу, им противостояло небольшое количество левых активистов.Трамп не признает поражение на выборах президента и оспаривает результаты выборов в судах.
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Протесты около Белого дома в Вашингтоне
Протесты около Белого дома в Вашингтоне
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вашингтон (город), сша, в мире

На протестах у Белого дома в Вашингтоне задержали 23 человека

07:11 13.12.2020 (обновлено: 07:14 13.12.2020)
 
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Число задержанных при протестах в Вашингтоне достигло 23, сообщил офис мэра города Мюриэл Боузер.
Среди задержанных шестеро обвиняются в нападении на полицию, 10 - просто в нападении, 4 - в беспорядках. Не менее 8 человек госпитализированы, в том числе двое полицейских.
Акции в поддержку президента Дональда Трампа прошли в американской столице в субботу, им противостояло небольшое количество левых активистов.
Трамп не признает поражение на выборах президента и оспаривает результаты выборов в судах.
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