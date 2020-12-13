https://ria.ru/20201213/protesty-1588967528.html

На протестах у Белого дома в Вашингтоне задержали 23 человека

На протестах у Белого дома в Вашингтоне задержали 23 человека

Число задержанных при протестах в Вашингтоне достигло 23, сообщил офис мэра города Мюриэл Боузер. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T07:11

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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Число задержанных при протестах в Вашингтоне достигло 23, сообщил офис мэра города Мюриэл Боузер.Среди задержанных шестеро обвиняются в нападении на полицию, 10 - просто в нападении, 4 - в беспорядках. Не менее 8 человек госпитализированы, в том числе двое полицейских.Акции в поддержку президента Дональда Трампа прошли в американской столице в субботу, им противостояло небольшое количество левых активистов.Трамп не признает поражение на выборах президента и оспаривает результаты выборов в судах.

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/ssha-1583187095.html

вашингтон (город)

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вашингтон (город), сша, в мире