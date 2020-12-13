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В Варшаве протестуют противники закона об абортах
В Варшаве протестуют противники закона об абортах
Противники закона об ужесточении законодательства об абортах проводят антиправительственную акцию протеста в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T14:27
2020-12-13T15:03
польша
право и справедливость
варшава
в мире
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ВАРШАВА, 13 дек - РИА Новости. Противники закона об ужесточении законодательства об абортах проводят антиправительственную акцию протеста в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.Акцию организовало движение Strajk kobiet (Забастовка женщин), которое регулярно устраивает акции протеста по поводу законодательного регулирования вопросов прерывания беременности.В воскресенье они посвятили свою акцию 39-й годовщине введения в Польше военного положения (1981–1983). "В этот день мы идем за свободой. Власть еще не усвоила, что любая форма угнетения порождает сопротивление", - говорится в заявлении организаторов.Как передает корреспондент РИА Новости, несколько тысяч человек собрались на площади Романа Дмовского в центре польской столицы.Несмотря на требования полиции разойтись и предупреждения о незаконности акции, они вышли на проезжую часть, заблокировав движение по Иерусалимским аллеям и аллеям Иоанна Павла II. Стражи порядка пока не вмешиваются в действия протестующих.На этот раз протестующие выступают не только против запрета абортов, выкрикивая лозунги: "Мой аборт - не твое решение", "Мое тело - мое дело". Также они высказывают возмущение жесткими, по их мнению, действиями полиции во время подобных акций. Также звучат политические лозунги, призывающие к отставке представителей правящей в стране партии "Право и справедливость".Собравшиеся колонной двинулись по проезжей части аллей Иоанна Павла II в сторону района Золибож. Там, в частности, находится дом "Права и справедливости" Ярослава Качиньского. В районе улицы Свентокшистской им преградил путь кордон полиции. Полицейские требуют, чтобы протестующие разошлись, предупреждая их об уголовной ответственности. Протестующие настаивают на законности своего собрания и требуют их пропустить.В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключением являлись лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла в результате запрещенного деяния, например, изнасилования.В конце октября Конституционный суд Польши постановил, что аборты по причине нарушений развития плода не соответствуют нормам польской конституции. Таким образом, в Польше осталось только две причины, по которым может быть проведен аборт: опасность для жизни женщины в результате продолжения беременности и беременность в результате изнасилования.После этого в Варшаве и других регионах Польши начались многочисленные акции протеста, которые не прекращаются до сих пор, несмотря на пандемию коронавируса и запрет массовых мероприятий.
https://radiosputnik.ria.ru/20200424/1570518433.html
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Файеры и флаги. Кадры беспорядков на акции протеста в Варшаве
Файеры и флаги. Кадры беспорядков на акции протеста в Варшаве
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польша, право и справедливость, варшава, в мире

В Варшаве протестуют противники закона об абортах

14:27 13.12.2020 (обновлено: 15:03 13.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против ужесточения законодательства об абортах в Польше
Участники акции протеста против ужесточения законодательства об абортах в Польше - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 13 дек - РИА Новости. Противники закона об ужесточении законодательства об абортах проводят антиправительственную акцию протеста в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.
Акцию организовало движение Strajk kobiet (Забастовка женщин), которое регулярно устраивает акции протеста по поводу законодательного регулирования вопросов прерывания беременности.
В воскресенье они посвятили свою акцию 39-й годовщине введения в Польше военного положения (1981–1983). "В этот день мы идем за свободой. Власть еще не усвоила, что любая форма угнетения порождает сопротивление", - говорится в заявлении организаторов.
Как передает корреспондент РИА Новости, несколько тысяч человек собрались на площади Романа Дмовского в центре польской столицы.
Несмотря на требования полиции разойтись и предупреждения о незаконности акции, они вышли на проезжую часть, заблокировав движение по Иерусалимским аллеям и аллеям Иоанна Павла II. Стражи порядка пока не вмешиваются в действия протестующих.
На этот раз протестующие выступают не только против запрета абортов, выкрикивая лозунги: "Мой аборт - не твое решение", "Мое тело - мое дело". Также они высказывают возмущение жесткими, по их мнению, действиями полиции во время подобных акций. Также звучат политические лозунги, призывающие к отставке представителей правящей в стране партии "Право и справедливость".
Собравшиеся колонной двинулись по проезжей части аллей Иоанна Павла II в сторону района Золибож. Там, в частности, находится дом "Права и справедливости" Ярослава Качиньского. В районе улицы Свентокшистской им преградил путь кордон полиции. Полицейские требуют, чтобы протестующие разошлись, предупреждая их об уголовной ответственности. Протестующие настаивают на законности своего собрания и требуют их пропустить.
В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключением являлись лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла в результате запрещенного деяния, например, изнасилования.
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В конце октября Конституционный суд Польши постановил, что аборты по причине нарушений развития плода не соответствуют нормам польской конституции. Таким образом, в Польше осталось только две причины, по которым может быть проведен аборт: опасность для жизни женщины в результате продолжения беременности и беременность в результате изнасилования.
После этого в Варшаве и других регионах Польши начались многочисленные акции протеста, которые не прекращаются до сих пор, несмотря на пандемию коронавируса и запрет массовых мероприятий.
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