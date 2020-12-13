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Назван фактор, повышающий риск тяжелого течения простуды
Назван фактор, повышающий риск тяжелого течения простуды
Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Анна Колесникова рассказала в беседе с "Пятым каналом", какие факторы влияют на тяжесть течения простудных... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T01:34
2020-12-13T01:34
здоровье
общество
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Анна Колесникова рассказала в беседе с "Пятым каналом", какие факторы влияют на тяжесть течения простудных заболеваний.По ее словам, быстрее других подхватывают простуду и дольше болеют те, кто много нервничает. "Длительный стресс приводит к большой выработке кортизола. Который, в свою очередь, снижает наши защитные силы. Бывают стертые и атипичные формы. Заболев нестандартно, человек может не понять, что он болеет. И оставаться переносчиком инфекции для окружающих", — пояснила врач.Колесникова указала, что индивидуальная восприимчивость к инфекциям зависит в первую очередь от иммунитета. "Если вы когда-то встречались с возбудителем, то скорее всего у вас остались антитела, которые будут вас защищать", — отметила она.Специалист добавила, что важную роль также играют генетическая предрасположенность и физическая активность. По словам врача, хорошая спортивная форма и регулярная активность снижают вероятность заболеть практически в 50 раз.
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здоровье, общество

Назван фактор, повышающий риск тяжелого течения простуды

01:34 13.12.2020
 
© Depositphotos / stokketeГрипп
Грипп - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© Depositphotos / stokkete
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Анна Колесникова рассказала в беседе с "Пятым каналом", какие факторы влияют на тяжесть течения простудных заболеваний.
По ее словам, быстрее других подхватывают простуду и дольше болеют те, кто много нервничает. "Длительный стресс приводит к большой выработке кортизола. Который, в свою очередь, снижает наши защитные силы. Бывают стертые и атипичные формы. Заболев нестандартно, человек может не понять, что он болеет. И оставаться переносчиком инфекции для окружающих", — пояснила врач.
Колесникова указала, что индивидуальная восприимчивость к инфекциям зависит в первую очередь от иммунитета. "Если вы когда-то встречались с возбудителем, то скорее всего у вас остались антитела, которые будут вас защищать", — отметила она.
Специалист добавила, что важную роль также играют генетическая предрасположенность и физическая активность. По словам врача, хорошая спортивная форма и регулярная активность снижают вероятность заболеть практически в 50 раз.
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