https://ria.ru/20201213/produkty-1588987270.html

Ретейлеры пообещали обеспечить россиян продуктами по доступным ценам

Ретейлеры пообещали обеспечить россиян продуктами по доступным ценам

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков заявил о готовности ретейлеров обеспечить доступные цены на продукты для... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T12:59

2020-12-13T12:59

2020-12-13T14:28

сергей беляков

михаил мишустин

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков заявил о готовности ретейлеров обеспечить доступные цены на продукты для россиян.Ранее президент Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с подорожанием базовых продуктов питания. По его словам, рост стоимости товаров нельзя объяснить пандемией.По данным Росстата, сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное — на 23,8%, мука — на 12,9%, хлеб — на 6,3% (только за январь — ноябрь этого года, в декабре рост продолжился).Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал министров и вице-премьеров, которые допустили подобную ситуацию. Для решения проблемы в правительстве была сформирована межведомственная группа по ситуации с ценами на социально значимые товары.По данным источников РИА Новости, власти уже рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на социально значимые продукты — в частности, на подсолнечное масло и сахар. Рекомендации по уровню оптовых цен дали и торговым сетям.

https://ria.ru/20201211/kontrol-1588854594.html

https://ria.ru/20201210/tseny-1588584907.html

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сергей беляков, михаил мишустин, владимир путин, экономика