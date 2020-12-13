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Ретейлеры пообещали обеспечить россиян продуктами по доступным ценам
Ретейлеры пообещали обеспечить россиян продуктами по доступным ценам
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков заявил о готовности ретейлеров обеспечить доступные цены на продукты для... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T12:59
2020-12-13T14:28
сергей беляков
михаил мишустин
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков заявил о готовности ретейлеров обеспечить доступные цены на продукты для россиян.Ранее президент Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с подорожанием базовых продуктов питания. По его словам, рост стоимости товаров нельзя объяснить пандемией.По данным Росстата, сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное — на 23,8%, мука — на 12,9%, хлеб — на 6,3% (только за январь — ноябрь этого года, в декабре рост продолжился).Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал министров и вице-премьеров, которые допустили подобную ситуацию. Для решения проблемы в правительстве была сформирована межведомственная группа по ситуации с ценами на социально значимые товары.По данным источников РИА Новости, власти уже рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на социально значимые продукты — в частности, на подсолнечное масло и сахар. Рекомендации по уровню оптовых цен дали и торговым сетям.
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сергей беляков, михаил мишустин, владимир путин, экономика

Ретейлеры пообещали обеспечить россиян продуктами по доступным ценам

12:59 13.12.2020 (обновлено: 14:28 13.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБутылки с растительным маслом на полке магазина
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков заявил о готовности ретейлеров обеспечить доступные цены на продукты для россиян.

"Я думаю, что мы гарантированно обеспечим гражданам (возможность. — Прим. ред.) купить продукты по доступным для них ценам", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее президент Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с подорожанием базовых продуктов питания. По его словам, рост стоимости товаров нельзя объяснить пандемией.
По данным Росстата, сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное — на 23,8%, мука — на 12,9%, хлеб — на 6,3% (только за январь — ноябрь этого года, в декабре рост продолжился).
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Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал министров и вице-премьеров, которые допустили подобную ситуацию. Для решения проблемы в правительстве была сформирована межведомственная группа по ситуации с ценами на социально значимые товары.
По данным источников РИА Новости, власти уже рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на социально значимые продукты — в частности, на подсолнечное масло и сахар. Рекомендации по уровню оптовых цен дали и торговым сетям.
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