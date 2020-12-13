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Власти Москвы не будут ограничивать встречи в новогодние праздники
Власти Москвы не будут ограничивать встречи в новогодние праздники
Власти не ограничивают в Москве встречи в новогодние праздники, комендантские часы не объявляют, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T15:11
2020-12-13T15:11
2020-12-13T15:11
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сергей собянин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Власти не ограничивают в Москве встречи в новогодние праздники, комендантские часы не объявляют, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Мы не ограничиваем ни встречи, ни комендантские часы не объявляем", - заявил мэр в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество