https://ria.ru/20201213/prazdnik-1588999609.html

Власти Москвы не будут ограничивать встречи в новогодние праздники

Власти Москвы не будут ограничивать встречи в новогодние праздники

Власти не ограничивают в Москве встречи в новогодние праздники, комендантские часы не объявляют, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T15:11

2020-12-13T15:11

2020-12-13T15:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Власти не ограничивают в Москве встречи в новогодние праздники, комендантские часы не объявляют, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Мы не ограничиваем ни встречи, ни комендантские часы не объявляем", - заявил мэр в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество