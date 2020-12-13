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В Москве около гостиницы "Космос" сгорел автобус

В Москве около гостиницы "Космос" сгорел автобус

Автобус сгорел у гостиницы "Космос" в воскресенье вечером в районе ВДНХ в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T22:32

2020-12-13T22:32

2020-12-13T22:33

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Автобус сгорел у гостиницы "Космос" в воскресенье вечером в районе ВДНХ в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.По его словам, сообщение о возгорании по адресу: улица Космонавтов, дом 2 поступило в 21.51.Он добавил, что на момент пожара людей в автобусе не было, пострадавших нет.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия