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В Пензенской области произошел крупный пожар в мебельном цехе
В Пензенской области произошел крупный пожар в мебельном цехе
Пожар в мебельном цехе произошел утром в воскресенье в Кузнецке Пензенской области на площади 800 квадратных метров, возгорание удалось локализовать, сообщает... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T08:28
2020-12-13T08:33
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пожар в мебельном цехе произошел утром в воскресенье в Кузнецке Пензенской области на площади 800 квадратных метров, возгорание удалось локализовать, сообщает МЧС.Отмечается, что в 05.27 мск в главное управление МЧС по Пензенской области поступило сообщение о пожаре в Кузнецке на улице Чкалова, дом 82/2."По прибытии было установлено, произошел пожар в мебельном цехе готовой продукции. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. В 6.25 пожар был локализован. Информация о пострадавших не поступала. На месте уже начали работу специалисты органов дознания. Им предстоит установить причину пожара", - говорится в сообщении.В тушении пожара участвуют 26 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС - 20 человек и семь единиц техники.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пензенская область, происшествия

В Пензенской области произошел крупный пожар в мебельном цехе

08:28 13.12.2020 (обновлено: 08:33 13.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске
Пожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пожар в мебельном цехе произошел утром в воскресенье в Кузнецке Пензенской области на площади 800 квадратных метров, возгорание удалось локализовать, сообщает МЧС.
Отмечается, что в 05.27 мск в главное управление МЧС по Пензенской области поступило сообщение о пожаре в Кузнецке на улице Чкалова, дом 82/2.
"По прибытии было установлено, произошел пожар в мебельном цехе готовой продукции. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. В 6.25 пожар был локализован. Информация о пострадавших не поступала. На месте уже начали работу специалисты органов дознания. Им предстоит установить причину пожара", - говорится в сообщении.
В тушении пожара участвуют 26 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС - 20 человек и семь единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пензенская областьПроисшествия
 
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