https://ria.ru/20201213/pokhmele-1589004544.html

Назван простой способ избавиться от похмелья

Назван простой способ избавиться от похмелья

Доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Юрий Сиволап в беседе с радиостанцией "Говорит Москва"... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T15:41

2020-12-13T15:41

2020-12-13T19:15

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Юрий Сиволап в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал средства, позволяющие избавиться от похмелья.При этом он отметил, что специальных лекарственных средств от похмелья не существует. Есть только антидотная детоксикация в случае тяжелого алкогольного отравления."Человек находится в токсикологическом отделении, и врачи-токсикологи ему вводят специальные препараты, которые поддерживают его витальные функции и способствуют выведению алкоголя из крови", — пояснил медик.Сиволап подчеркнул, что этот метод применяется в случае близкого к состоянию комы алкогольного отравления. Если же человек просто перепил, специальных процедур проводить не нужно.Кроме того, врач предупредил, что за похмельным недомоганием могут скрываться очень опасные патологии — вплоть до инфаркта. И тогда точно понадобится помощь врачей.В случае же, если человек просто перепил, необходимо отдохнуть и дождаться протрезвления. Если после принятия алкоголя у человека отмечается высокое давление, то необходимо вызвать врача, заключил нарколог.

https://ria.ru/20201025/pokhmele-1581420469.html

https://ria.ru/20201108/pokhmele-1583571327.html

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здоровье - общество, общество