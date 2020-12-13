https://ria.ru/20201213/pokhmele-1589004544.html
Назван простой способ избавиться от похмелья
Назван простой способ избавиться от похмелья
Доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Юрий Сиволап в беседе с радиостанцией "Говорит Москва"... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T15:41
2020-12-13T15:41
2020-12-13T19:15
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Юрий Сиволап в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал средства, позволяющие избавиться от похмелья.При этом он отметил, что специальных лекарственных средств от похмелья не существует. Есть только антидотная детоксикация в случае тяжелого алкогольного отравления."Человек находится в токсикологическом отделении, и врачи-токсикологи ему вводят специальные препараты, которые поддерживают его витальные функции и способствуют выведению алкоголя из крови", — пояснил медик.Сиволап подчеркнул, что этот метод применяется в случае близкого к состоянию комы алкогольного отравления. Если же человек просто перепил, специальных процедур проводить не нужно.Кроме того, врач предупредил, что за похмельным недомоганием могут скрываться очень опасные патологии — вплоть до инфаркта. И тогда точно понадобится помощь врачей.В случае же, если человек просто перепил, необходимо отдохнуть и дождаться протрезвления. Если после принятия алкоголя у человека отмечается высокое давление, то необходимо вызвать врача, заключил нарколог.
https://ria.ru/20201025/pokhmele-1581420469.html
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здоровье - общество, общество
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ
имени И. М. Сеченова Юрий Сиволап в беседе с радиостанцией "Говорит Москва
" назвал средства, позволяющие избавиться от похмелья.
"Очень будет хорошо и необходимо попить воды — обязательно. Обильное питье с лимоном, брусникой, клюквой, с витаминами всегда полезно, безусловно", — сказал врач.
При этом он отметил, что специальных лекарственных средств от похмелья не существует. Есть только антидотная детоксикация в случае тяжелого алкогольного отравления.
"Человек находится в токсикологическом отделении, и врачи-токсикологи ему вводят специальные препараты, которые поддерживают его витальные функции и способствуют выведению алкоголя из крови", — пояснил медик.
Сиволап подчеркнул, что этот метод применяется в случае близкого к состоянию комы алкогольного отравления. Если же человек просто перепил, специальных процедур проводить не нужно.
Кроме того, врач предупредил, что за похмельным недомоганием могут скрываться очень опасные патологии — вплоть до инфаркта. И тогда точно понадобится помощь врачей.
"Если человек находится в тяжелом опьянении, из него не выходит, если с ним не получается нормальный диалог, то, возможно, там есть опасность для его жизненного состояния", — предупредил Сиволап.
В случае же, если человек просто перепил, необходимо отдохнуть и дождаться протрезвления. Если после принятия алкоголя у человека отмечается высокое давление, то необходимо вызвать врача, заключил нарколог.