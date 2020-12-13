https://ria.ru/20201213/pogoda-1588971160.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Синоптики прогнозируют в воскресенье в Москве небольшой снег, облачность и до минус 5 градусов. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T09:09

2020-12-13T09:09

2020-12-13T09:09

михаил леус

погода

москва

общество

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Синоптики прогнозируют в воскресенье в Москве небольшой снег, облачность и до минус 5 градусов."Сегодня метеорологические условия в регионе будет определять тёплый атмосферный фронт, смещающийся с юга. Он закроет небо плотными облаками и время от времени будет сыпать небольшим снегом. Температура воздуха в Москве минус 3-5, по области минус 2-7", - сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Ожидается юго-восточный ветер 4-9 метров в секунду, атмосферное давление будет слабо падать и составит 754 миллиметра ртутного столба, что по-прежнему выше нормы.

https://ria.ru/20201211/snegopad-1588778655.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, общество