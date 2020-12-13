https://ria.ru/20201213/peskov-1589002879.html
Песков рассказал, как болел COVID-19
Песков рассказал, как болел COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, весной вместе с супругой Татьяной Навкой переболевший коронавирусом, рассказал, что все дети в их семье также... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T15:33
2020-12-13T15:33
2020-12-13T15:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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татьяна навка
дмитрий песков
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, весной вместе с супругой Татьяной Навкой переболевший коронавирусом, рассказал, что все дети в их семье также болели, но позже."У нас много детей живет с нами. Мы уже легли в больницу, но ни один член семьи не заболел. Несмотря на то, что мы были в доме и мы не запирались в отдельной комнате, то есть мы со всеми общались, потому что мы думали, что уже все обречены. Вот почему они не заболели? Никто до сих пор не может (понять - ред.). Они потом все переболели... Позже, да, уже через несколько месяцев. Но в тот момент никто не заболел", - рассказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на телеканале "Россия 1".Говоря о том, переболела ли и их младшая дочь Надя, он отметил: "Мы даже не заметили, как она переболела"."И мы даже не можем ответить на вопрос, переболела она или нет. Но она общалась и с больными, она общалась с братьями и сестрами, которые потом через несколько дней уже заболевали", - отметил Песков.Представитель Кремля подчеркнул, что "болезнь неприятная, лучше ей не болеть". "Хотя, с другой стороны, я вот сейчас хожу с антителами, которые я тогда в мае заработал, и чувствую себя достаточно спокойно", - признался он.Как отметил пресс-секретарь президента, когда он узнал, что заразился коронавирусом, "определенный страх присутствовал"."Мы заболели с женой фактически в один день. Было страшно. Первые там два дня вроде как было достаточно терпимо. Но потом, температура когда пошла, и сделали КТ, выяснилось, что пошла пневмония. Самое неприятное то, что на седьмой-девятый день может наступать ухудшение, что произошло у меня. То есть после недельного лечения у меня произошло ухудшение, и зона поражения легких только увеличилась", - рассказал Песков.На вопрос о том, испугался ли он тогда, собеседник ответил утвердительно. "Врачи рассказывают, может буквально за ночь удвоиться зона поражения. Было не по себе. Ну и такие ощущения очень странные от болезни в целом", - добавил представитель Кремля.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201213/testirovanie-1588998012.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна навка, дмитрий песков, общество
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, весной вместе с супругой Татьяной Навкой
переболевший коронавирусом
, рассказал, что все дети в их семье также болели, но позже.
"У нас много детей живет с нами. Мы уже легли в больницу, но ни один член семьи не заболел. Несмотря на то, что мы были в доме и мы не запирались в отдельной комнате, то есть мы со всеми общались, потому что мы думали, что уже все обречены. Вот почему они не заболели? Никто до сих пор не может (понять - ред.). Они потом все переболели... Позже, да, уже через несколько месяцев. Но в тот момент никто не заболел", - рассказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на телеканале "Россия 1"
.
Говоря о том, переболела ли и их младшая дочь Надя, он отметил: "Мы даже не заметили, как она переболела".
"И мы даже не можем ответить на вопрос, переболела она или нет. Но она общалась и с больными, она общалась с братьями и сестрами, которые потом через несколько дней уже заболевали", - отметил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что "болезнь неприятная, лучше ей не болеть". "Хотя, с другой стороны, я вот сейчас хожу с антителами, которые я тогда в мае заработал, и чувствую себя достаточно спокойно", - признался он.
Как отметил пресс-секретарь президента, когда он узнал, что заразился коронавирусом, "определенный страх присутствовал".
"Мы заболели с женой фактически в один день. Было страшно. Первые там два дня вроде как было достаточно терпимо. Но потом, температура когда пошла, и сделали КТ, выяснилось, что пошла пневмония. Самое неприятное то, что на седьмой-девятый день может наступать ухудшение, что произошло у меня. То есть после недельного лечения у меня произошло ухудшение, и зона поражения легких только увеличилась", - рассказал Песков.
На вопрос о том, испугался ли он тогда, собеседник ответил утвердительно. "Врачи рассказывают, может буквально за ночь удвоиться зона поражения. Было не по себе. Ну и такие ощущения очень странные от болезни в целом", - добавил представитель Кремля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.