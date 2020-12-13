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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201213/patsient-1588997659.html
Роспотребнадзор рассказал о "нулевом" пациенте с COVID-19 в России
Роспотребнадзор рассказал о "нулевом" пациенте с COVID-19 в России
Роспотребнадзор установил пациента, с которого началось распространение коронавируса в России, заявила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T14:57
2020-12-13T15:43
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор установил пациента, с которого началось распространение коронавируса в России, заявила глава ведомства Анна Попова."Он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания", — сказала она в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".Главный санитарный врач уточнила, что речь идет о заражении SARS-CoV-2, которое привело к дальнейшей передаче вируса. Первыми в России выявили три случая COVID-19, завезенные из Китая, но они не дали распространения инфекции.COVID-19 в РоссииЗа минувшие сутки число пациентов с COVID-19 в России выросло на 28 080. Примерно каждый пятый переносит болезнь без симптомов. Вылечились еще 20 277 пациентов, умерли 488.Больше всего новых заражений в Москве — 6425 (6622 днем ранее), Санкт-Петербурге — 3768 (3776) и Подмосковье — 1444 (1393). Меньше всего — в Еврейской автономной области — 23 (24), на Чукотке — пять (девять) и в Ненецком автономном округе — четыре (восемь).С начала эпидемии в стране выявили 2 653 928 случаев коронавируса, из них более 46,9 тысячи погибли, свыше двух миллионов выздоровели. Темп прироста удерживается на уровне 1,1%.В начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — "Спутник V". Ее разработали специалисты Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. "Спутник V" показал 95%-ную эффективность после второго промежуточного анализа данных исследований. Вакцинация групп риска в России уже началась.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, общество

Роспотребнадзор рассказал о "нулевом" пациенте с COVID-19 в России

14:57 13.12.2020 (обновлено: 15:43 13.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор установил пациента, с которого началось распространение коронавируса в России, заявила глава ведомства Анна Попова.
"Он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания", — сказала она в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".
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Главный санитарный врач уточнила, что речь идет о заражении SARS-CoV-2, которое привело к дальнейшей передаче вируса. Первыми в России выявили три случая COVID-19, завезенные из Китая, но они не дали распространения инфекции.

COVID-19 в России

За минувшие сутки число пациентов с COVID-19 в России выросло на 28 080. Примерно каждый пятый переносит болезнь без симптомов. Вылечились еще 20 277 пациентов, умерли 488.
Больше всего новых заражений в Москве — 6425 (6622 днем ранее), Санкт-Петербурге — 3768 (3776) и Подмосковье — 1444 (1393). Меньше всего — в Еврейской автономной области — 23 (24), на Чукотке — пять (девять) и в Ненецком автономном округе — четыре (восемь).
С начала эпидемии в стране выявили 2 653 928 случаев коронавируса, из них более 46,9 тысячи погибли, свыше двух миллионов выздоровели. Темп прироста удерживается на уровне 1,1%.
В начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — "Спутник V". Ее разработали специалисты Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. "Спутник V" показал 95%-ную эффективность после второго промежуточного анализа данных исследований. Вакцинация групп риска в России уже началась.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаОбщество
 
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