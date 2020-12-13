Роспотребнадзор рассказал о "нулевом" пациенте с COVID-19 в России
14:57 13.12.2020 (обновлено: 15:43 13.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор установил пациента, с которого началось распространение коронавируса в России, заявила глава ведомства Анна Попова.
"Он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания", — сказала она в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".
Главный санитарный врач уточнила, что речь идет о заражении SARS-CoV-2, которое привело к дальнейшей передаче вируса. Первыми в России выявили три случая COVID-19, завезенные из Китая, но они не дали распространения инфекции.
COVID-19 в России
За минувшие сутки число пациентов с COVID-19 в России выросло на 28 080. Примерно каждый пятый переносит болезнь без симптомов. Вылечились еще 20 277 пациентов, умерли 488.
Больше всего новых заражений в Москве — 6425 (6622 днем ранее), Санкт-Петербурге — 3768 (3776) и Подмосковье — 1444 (1393). Меньше всего — в Еврейской автономной области — 23 (24), на Чукотке — пять (девять) и в Ненецком автономном округе — четыре (восемь).
С начала эпидемии в стране выявили 2 653 928 случаев коронавируса, из них более 46,9 тысячи погибли, свыше двух миллионов выздоровели. Темп прироста удерживается на уровне 1,1%.
В начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — "Спутник V". Ее разработали специалисты Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. "Спутник V" показал 95%-ную эффективность после второго промежуточного анализа данных исследований. Вакцинация групп риска в России уже началась.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.