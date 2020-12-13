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Пресс-секретарь Пашиняна опровергла информацию о его отставке
Пресс-секретарь Пашиняна опровергла информацию о его отставке
Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян опровергла информацию о его отставке. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T23:52
2020-12-13T23:52
беспорядки в ереване
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 13 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян опровергла информацию о его отставке.В воскресенье вечером ряд Telegram-каналов сообщили об уходе Пашиняна."Сообщения Telegram-каналов об отставке Никола Пашиняна являются дезинформацией", - цитирует Геворгян госагентство "Арменпресс".В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.
https://radiosputnik.ria.ru/20201212/armeniya-1588914642.html
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беспорядки в ереване, никол пашинян, ереван, армения, в мире

Пресс-секретарь Пашиняна опровергла информацию о его отставке

23:52 13.12.2020
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян опровергла информацию о его отставке.
В воскресенье вечером ряд Telegram-каналов сообщили об уходе Пашиняна.
"Сообщения Telegram-каналов об отставке Никола Пашиняна являются дезинформацией", - цитирует Геворгян госагентство "Арменпресс".
В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом встречи делегации РФ с властями Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 14:48
"Во имя народа". Армянские благотворители призвали Пашиняна к отставке
 
Беспорядки в ЕреванеНикол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
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