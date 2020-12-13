https://ria.ru/20201213/pashinyan-1589040958.html
Пресс-секретарь Пашиняна опровергла информацию о его отставке
Пресс-секретарь Пашиняна опровергла информацию о его отставке
Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян опровергла информацию о его отставке. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T23:52
2020-12-13T23:52
2020-12-13T23:52
беспорядки в ереване
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 13 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян опровергла информацию о его отставке.В воскресенье вечером ряд Telegram-каналов сообщили об уходе Пашиняна."Сообщения Telegram-каналов об отставке Никола Пашиняна являются дезинформацией", - цитирует Геворгян госагентство "Арменпресс".В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.
https://radiosputnik.ria.ru/20201212/armeniya-1588914642.html
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беспорядки в ереване, никол пашинян, ереван, армения, в мире