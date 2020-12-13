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Популярный орех оказался смертельно опасным в сыром виде
Популярный орех оказался смертельно опасным в сыром виде
Употребление кешью в сыром виде может привести к летальному исходу, сообщает портал Healthline. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T14:53
2020-12-13T22:19
здоровье
общество
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Употребление кешью в сыром виде может привести к летальному исходу, сообщает портал Healthline.Дело в том, что необработанный орех содержит маслянистый токсин урушиол. Это ядовитое вещество может вызвать аллергический контактный дерматит, что приводит к появлению на коже зудящих бугорков или пятен.Если же у человека непереносимость урушиола, то даже небольшая доза токсина может привести к смерти.Тем не менее обработанный орех богат мононенасыщенными жирами, витаминами, минералами и антиоксидантами. После тщательной очистки кешью уже не содержит опасных веществ.
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здоровье, общество

Популярный орех оказался смертельно опасным в сыром виде

14:53 13.12.2020 (обновлено: 22:19 13.12.2020)
 
CC BY-SA 2.0 / Dinesh Valke / Anacardium occidentaleКешью
Кешью - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
CC BY-SA 2.0 / Dinesh Valke / Anacardium occidentale
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Употребление кешью в сыром виде может привести к летальному исходу, сообщает портал Healthline.
Дело в том, что необработанный орех содержит маслянистый токсин урушиол. Это ядовитое вещество может вызвать аллергический контактный дерматит, что приводит к появлению на коже зудящих бугорков или пятен.
Если же у человека непереносимость урушиола, то даже небольшая доза токсина может привести к смерти.
Тем не менее обработанный орех богат мононенасыщенными жирами, витаминами, минералами и антиоксидантами. После тщательной очистки кешью уже не содержит опасных веществ.
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