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Путин примет участие в онлайн-форуме волонтеров
Путин примет участие в онлайн-форуме волонтеров
Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет участие в онлайн-форуме волонтеров, который проводит "Единая Россия", сообщили РИА Новости в партии. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T17:28
2020-12-13T17:28
2020-12-13T17:40
дмитрий медведев
общество
россия
единая россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет участие в онлайн-форуме волонтеров, который проводит "Единая Россия", сообщили РИА Новости в партии."Путин примет участие в форуме", - сказал собеседник агентства.В понедельник ЕР проведёт онлайн-форум волонтерских центров партии, развернутых по всей стране. Участники мероприятия обсудят региональные практики оказания волонтерской помощи, в том числе поддержку врачей и медицинских учреждений, граждан, находящихся на амбулаторном лечении.В мероприятии также примут участие председатель ЕР Дмитрий Медведев, федеральные министры, главы регионов, представители законодательной власти.
https://ria.ru/20191203/1561919997.html
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дмитрий медведев, общество, россия, единая россия, владимир путин