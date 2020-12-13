https://ria.ru/20201213/onlayn-forum-1589014804.html

Путин примет участие в онлайн-форуме волонтеров

Путин примет участие в онлайн-форуме волонтеров

Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет участие в онлайн-форуме волонтеров, который проводит "Единая Россия", сообщили РИА Новости в партии. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T17:28

2020-12-13T17:28

2020-12-13T17:40

дмитрий медведев

общество

россия

единая россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет участие в онлайн-форуме волонтеров, который проводит "Единая Россия", сообщили РИА Новости в партии."Путин примет участие в форуме", - сказал собеседник агентства.В понедельник ЕР проведёт онлайн-форум волонтерских центров партии, развернутых по всей стране. Участники мероприятия обсудят региональные практики оказания волонтерской помощи, в том числе поддержку врачей и медицинских учреждений, граждан, находящихся на амбулаторном лечении.В мероприятии также примут участие председатель ЕР Дмитрий Медведев, федеральные министры, главы регионов, представители законодательной власти.

https://ria.ru/20191203/1561919997.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, общество, россия, единая россия, владимир путин