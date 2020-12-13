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Собянин объяснил, почему нынешние ограничения менее жесткие, чем весенние
Собянин объяснил, почему нынешние ограничения менее жесткие, чем весенние
В разные периоды должна быть разная адекватная реакция на ситуацию с коронавирусом, поэтому вводившиеся весной и осенью меры отличаются, заявил мэр Москвы... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T15:04
2020-12-13T15:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. В разные периоды должна быть разная адекватная реакция на ситуацию с коронавирусом, поэтому вводившиеся весной и осенью меры отличаются, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."В разные периоды должна быть разная адекватная реакция. Весной не были отработаны медицинские технологии. Под эпидемию попадала популяция, которая вообще была не иммунизирована. Не было переболевших", - рассказал Собянин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1".Осенью, по словам мэра, ситуация была другой, как и ее понимание."Теперь у нас есть созданные резервные госпиталя мощные, достаточный объем запасов средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов. В настоящее время этих ограничительных мер вполне достаточно для того, чтобы контролировать ситуацию", - отметил Собянин.Ситуацию с коронавирусом мэр столицы назвал испытанием. "Это испытание, испытание вообще всего мира", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин объяснил, почему нынешние ограничения менее жесткие, чем весенние

15:04 13.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек - РИА Новости. В разные периоды должна быть разная адекватная реакция на ситуацию с коронавирусом, поэтому вводившиеся весной и осенью меры отличаются, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В разные периоды должна быть разная адекватная реакция. Весной не были отработаны медицинские технологии. Под эпидемию попадала популяция, которая вообще была не иммунизирована. Не было переболевших", - рассказал Собянин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1".
Осенью, по словам мэра, ситуация была другой, как и ее понимание.
"Теперь у нас есть созданные резервные госпиталя мощные, достаточный объем запасов средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов. В настоящее время этих ограничительных мер вполне достаточно для того, чтобы контролировать ситуацию", - отметил Собянин.
Ситуацию с коронавирусом мэр столицы назвал испытанием. "Это испытание, испытание вообще всего мира", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: актуальные ограничения
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
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