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Житель Москвы использовал десятилетнюю дочь как наркокурьера
Житель Москвы использовал десятилетнюю дочь как наркокурьера
Правоохранители завели уголовное дело на жителя Москвы, использовавшего 10-летнюю дочь как наркокурьера, сообщила пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T15:35
2020-12-13T15:35
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Правоохранители завели уголовное дело на жителя Москвы, использовавшего 10-летнюю дочь как наркокурьера, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.Согласно данным, в подъезде одного из домов на Шипиловской улице была обнаружена 10-летняя девочка. При личном досмотре у нее нашли 76 свертков с веществом неизвестного происхождения.Как показало исследование, в составе содержимого было обнаружено наркотическое средство метадон. Остальное изъятое направлено на экспертизу."Полицейские установили, что ребенок действовал по указанию своего отца. После проведенных следственных действий девочка была помещена в одно из столичных медицинских учреждений, 47-летний отец ребенка задержан", - говорится в сообщении.Кроме того, у одного из ресторанов на юге столицы был задержан еще один подозреваемый – 42-летний приезжий мужчина. У него было обнаружено и изъято девять свертков с веществом неизвестного происхождения, общей массой более двух с половиной граммов. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе также наркотическое средство – метадон. Полицейские также провели обыски в квартирах подозреваемых."По данным фактам... возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ и 228.1 УК РФ", - добавляется в сообщении.Помимо этого, подозреваемые арестованы.В отношении мужчины, использовавшего свою дочь в преступлениях, возбуждено также дело по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления".
https://ria.ru/20201205/gaz-1587775388.html
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60
москва, происшествия

Житель Москвы использовал десятилетнюю дочь как наркокурьера

15:35 13.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Правоохранители завели уголовное дело на жителя Москвы, использовавшего 10-летнюю дочь как наркокурьера, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
Согласно данным, в подъезде одного из домов на Шипиловской улице была обнаружена 10-летняя девочка. При личном досмотре у нее нашли 76 свертков с веществом неизвестного происхождения.
Как показало исследование, в составе содержимого было обнаружено наркотическое средство метадон. Остальное изъятое направлено на экспертизу.
"Полицейские установили, что ребенок действовал по указанию своего отца. После проведенных следственных действий девочка была помещена в одно из столичных медицинских учреждений, 47-летний отец ребенка задержан", - говорится в сообщении.
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Кроме того, у одного из ресторанов на юге столицы был задержан еще один подозреваемый – 42-летний приезжий мужчина. У него было обнаружено и изъято девять свертков с веществом неизвестного происхождения, общей массой более двух с половиной граммов. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе также наркотическое средство – метадон. Полицейские также провели обыски в квартирах подозреваемых.
"По данным фактам... возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ и 228.1 УК РФ", - добавляется в сообщении.
Помимо этого, подозреваемые арестованы.
В отношении мужчины, использовавшего свою дочь в преступлениях, возбуждено также дело по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления".
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