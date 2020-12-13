https://ria.ru/20201213/murmansk-1588986506.html

Судно загорелось на причале судоверфи в Мурманске

Судно загорелось на причале судоверфи в Мурманске

Возгорание произошло в воскресенье в машинном отделении судна "Вега" у причала мурманской судоверфи, три человека были эвакуированы, сообщили в региональном ГУ... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T12:46

2020-12-13T12:46

2020-12-13T14:35

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мурманск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588995764_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_93e0ffd0751621721b614f0233b28ed1.jpg

МУРМАНСК, 13 дек – РИА Новости. Возгорание произошло в воскресенье в машинном отделении судна "Вега" у причала мурманской судоверфи, три человека были эвакуированы, сообщили в региональном ГУ МЧС."Выезд оперативных служб по причине возгорания в машинном отделении судна "Вега", находящегося на причале мурманской судоверфи. По прибытию первых подразделений был объявлен ранг пожара 1 бис, со стороны машинного отделения шел дым. В 12.30 отбой 1 бис. Пострадавших нет. Трое эвакуированных", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201213/pozhar-1588985796.html

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманск, происшествия