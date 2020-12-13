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Судно загорелось на причале судоверфи в Мурманске
Судно загорелось на причале судоверфи в Мурманске
Возгорание произошло в воскресенье в машинном отделении судна "Вега" у причала мурманской судоверфи, три человека были эвакуированы, сообщили в региональном ГУ... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T12:46
2020-12-13T14:35
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мурманск
происшествия
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МУРМАНСК, 13 дек – РИА Новости. Возгорание произошло в воскресенье в машинном отделении судна "Вега" у причала мурманской судоверфи, три человека были эвакуированы, сообщили в региональном ГУ МЧС."Выезд оперативных служб по причине возгорания в машинном отделении судна "Вега", находящегося на причале мурманской судоверфи. По прибытию первых подразделений был объявлен ранг пожара 1 бис, со стороны машинного отделения шел дым. В 12.30 отбой 1 бис. Пострадавших нет. Трое эвакуированных", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманск, происшествия

Судно загорелось на причале судоверфи в Мурманске

12:46 13.12.2020 (обновлено: 14:35 13.12.2020)
 
© Фото : ГУ МЧСРоссии по Мурманской областиВозгорание на судне "Вега" у причала мурманской судоверфи
Возгорание на судне Вега у причала мурманской судоверфи - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© Фото : ГУ МЧСРоссии по Мурманской области
Возгорание на судне "Вега" у причала мурманской судоверфи
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 13 дек – РИА Новости. Возгорание произошло в воскресенье в машинном отделении судна "Вега" у причала мурманской судоверфи, три человека были эвакуированы, сообщили в региональном ГУ МЧС.
"Выезд оперативных служб по причине возгорания в машинном отделении судна "Вега", находящегося на причале мурманской судоверфи. По прибытию первых подразделений был объявлен ранг пожара 1 бис, со стороны машинного отделения шел дым. В 12.30 отбой 1 бис. Пострадавших нет. Трое эвакуированных", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МурманскПроисшествия
 
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