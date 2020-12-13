https://ria.ru/20201213/moskva-1589016818.html

В Москве завершается монтаж новогодней композиции "Полярные медведи"

В Москве завершается монтаж новогодней композиции "Полярные медведи"

Монтаж новогодней декоративной композиции "Полярные медведи" завершается на северо-востоке Москвы, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T17:46

2020-12-13T17:46

2020-12-13T17:50

новый год—2021

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Монтаж новогодней декоративной композиции "Полярные медведи" завершается на северо-востоке Москвы, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства."Специалисты завершают монтаж основной световой фигуры – "Белая медведица с Умкой на льдине" - размером 16x16x11 метров. По ее периметру установлены восемь небольших медведей. Композицию украсят двумя десятиметровыми, одной двадцатиметровой праздничными елями и световыми цифрами "2021", - отметили в комплексе городского хозяйства.Впервые полярные медведи появились на Проспекте Мира два года назад и стали одной из самых популярных новогодних инсталляций: увидеть композицию приезжали жители всех районов столицы.Наступающий 2021 год семейство белых медведей вновь встретит на северо-востоке Москвы. Эту новость с радостью восприняли местные жители: в социальных сетях появился новый хештег #умкавернулся, под которым за несколько дней опубликовано более 100 постов.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в рамках праздничного оформления города к Новому году и Рождеству Христову столицу украсят около 4 тысячи различных видов объемно-декоративных конструкций и более 1 тысячи новогодних елей высотой от 8 до 25 метров. Среди инсталляций уже полюбившиеся москвичам и гостям столицы световые тоннели и навесы из гирлянд, разных размеров арки, гигантские светящиеся елочные шары.

https://ria.ru/20201119/ukrasheniya-1585321314.html

https://ria.ru/20201211/elka-1588862630.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва, общество