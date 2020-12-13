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Новый год—2021
https://ria.ru/20201213/moskva-1589016818.html
В Москве завершается монтаж новогодней композиции "Полярные медведи"
В Москве завершается монтаж новогодней композиции "Полярные медведи"
Монтаж новогодней декоративной композиции "Полярные медведи" завершается на северо-востоке Москвы, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T17:46
2020-12-13T17:50
новый год—2021
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Монтаж новогодней декоративной композиции "Полярные медведи" завершается на северо-востоке Москвы, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства."Специалисты завершают монтаж основной световой фигуры – "Белая медведица с Умкой на льдине" - размером 16x16x11 метров. По ее периметру установлены восемь небольших медведей. Композицию украсят двумя десятиметровыми, одной двадцатиметровой праздничными елями и световыми цифрами "2021", - отметили в комплексе городского хозяйства.Впервые полярные медведи появились на Проспекте Мира два года назад и стали одной из самых популярных новогодних инсталляций: увидеть композицию приезжали жители всех районов столицы.Наступающий 2021 год семейство белых медведей вновь встретит на северо-востоке Москвы. Эту новость с радостью восприняли местные жители: в социальных сетях появился новый хештег #умкавернулся, под которым за несколько дней опубликовано более 100 постов.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в рамках праздничного оформления города к Новому году и Рождеству Христову столицу украсят около 4 тысячи различных видов объемно-декоративных конструкций и более 1 тысячи новогодних елей высотой от 8 до 25 метров. Среди инсталляций уже полюбившиеся москвичам и гостям столицы световые тоннели и навесы из гирлянд, разных размеров арки, гигантские светящиеся елочные шары.
https://ria.ru/20201119/ukrasheniya-1585321314.html
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петр бирюков, москва, общество

В Москве завершается монтаж новогодней композиции "Полярные медведи"

17:46 13.12.2020 (обновлено: 17:50 13.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Филиппов / Перейти в фотобанкСветовая композиция "Медведи" на проспекте Мира в Москве
Световая композиция Медведи на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Евгений Филиппов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Монтаж новогодней декоративной композиции "Полярные медведи" завершается на северо-востоке Москвы, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Специалисты завершают монтаж основной световой фигуры – "Белая медведица с Умкой на льдине" - размером 16x16x11 метров. По ее периметру установлены восемь небольших медведей. Композицию украсят двумя десятиметровыми, одной двадцатиметровой праздничными елями и световыми цифрами "2021", - отметили в комплексе городского хозяйства.
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Москву начали украшать к Новому году
Впервые полярные медведи появились на Проспекте Мира два года назад и стали одной из самых популярных новогодних инсталляций: увидеть композицию приезжали жители всех районов столицы.
Наступающий 2021 год семейство белых медведей вновь встретит на северо-востоке Москвы. Эту новость с радостью восприняли местные жители: в социальных сетях появился новый хештег #умкавернулся, под которым за несколько дней опубликовано более 100 постов.
"В прошлом году световая композиция "Полярные медведи" радовала гостей Парка Горького, но по многочисленным просьбам жителей СВАО было принято решение вернуть ее в округ. Поэтому в канун 2021 года герои известного советского мультфильма "Умка" вновь займут своё место в парке у Ростокинского акведука", - рассказали в пресс-службе комплекса.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в рамках праздничного оформления города к Новому году и Рождеству Христову столицу украсят около 4 тысячи различных видов объемно-декоративных конструкций и более 1 тысячи новогодних елей высотой от 8 до 25 метров. Среди инсталляций уже полюбившиеся москвичам и гостям столицы световые тоннели и навесы из гирлянд, разных размеров арки, гигантские светящиеся елочные шары.
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