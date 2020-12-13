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Бар в центре Москвы могут закрыть за нарушения на концерте Макса Барских
Бар в центре Москвы могут закрыть за нарушения на концерте Макса Барских
Бар Memo Dine&Bar в центре Москвы могут закрыть за нарушения мер борьбы с коронавирусом на концерте певца Макса Барских, сообщил журналистам главный инспектор... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T13:55
2020-12-13T13:55
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Бар Memo Dine&amp;Bar в центре Москвы могут закрыть за нарушения мер борьбы с коронавирусом на концерте певца Макса Барских, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Дмитрий Комаров.Концерт Барских состоялся в субботу, 12 декабря."В баре Memo Dine&amp;Bar проходил концерт Макса Барских. По социальным сетям было выявлено, что люди не соблюдали социальную дистанцию, не использовали средства индивидуальной защиты. Кроме того, было установлено, что заведение вовсю продолжало свою деятельность и после 00.00. Заведению грозит крупный штраф, не исключена также приостановка деятельности", - сказал Комаров.Инспектор отметил, что поведение артистов и организаторов таких концертов в условиях пандемии вызывает вопросы."В условиях пандемии проявляется такая несознательность, стремление к получению прибыли становится важнее безопасности людей", - добавил он.
https://ria.ru/20201212/moskva-1588906308.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Бар в центре Москвы могут закрыть за нарушения на концерте Макса Барских

13:55 13.12.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Макс Барских
Певец Макс Барских - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Бар Memo Dine&Bar в центре Москвы могут закрыть за нарушения мер борьбы с коронавирусом на концерте певца Макса Барских, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Дмитрий Комаров.
Концерт Барских состоялся в субботу, 12 декабря.
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"В баре Memo Dine&Bar проходил концерт Макса Барских. По социальным сетям было выявлено, что люди не соблюдали социальную дистанцию, не использовали средства индивидуальной защиты. Кроме того, было установлено, что заведение вовсю продолжало свою деятельность и после 00.00. Заведению грозит крупный штраф, не исключена также приостановка деятельности", - сказал Комаров.
Инспектор отметил, что поведение артистов и организаторов таких концертов в условиях пандемии вызывает вопросы.
"В условиях пандемии проявляется такая несознательность, стремление к получению прибыли становится важнее безопасности людей", - добавил он.
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