https://ria.ru/20201213/moskva-1588985212.html

Движение на "зеленой" ветке метро Москвы восстановили

Движение на "зеленой" ветке метро Москвы восстановили

Движение поездов на северном участке Замоскворецкой линии московского метро между станциями Речной вокзал и Белорусская восстановлено после падения на пути... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T12:35

2020-12-13T12:35

2020-12-13T12:35

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Движение поездов на северном участке Замоскворецкой линии московского метро между станциями Речной вокзал и Белорусская восстановлено после падения на пути человека, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что движение поездов временно приостановлено на участке "Речной вокзал" - "Белорусская" Замоскворецкой линии московского метро из-за человека на путях."Движение поездов на Замоскворецкой линии (2) восстановлено. Ранее из-за человека на пути станции "Сокол" машинист одного из составов применил экстренное торможение. Прилагаем все усилия для скорейшего восстановления графика", - говорится в сообщении.О состоянии человека не сообщается.

https://ria.ru/20201213/metro-1588983108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский метрополитен, происшествия