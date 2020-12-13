https://ria.ru/20201213/moskva-1588985212.html
Движение на "зеленой" ветке метро Москвы восстановили
Движение на "зеленой" ветке метро Москвы восстановили
Движение поездов на северном участке Замоскворецкой линии московского метро между станциями Речной вокзал и Белорусская восстановлено после падения на пути... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T12:35
2020-12-13T12:35
2020-12-13T12:35
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Движение поездов на северном участке Замоскворецкой линии московского метро между станциями Речной вокзал и Белорусская восстановлено после падения на пути человека, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что движение поездов временно приостановлено на участке "Речной вокзал" - "Белорусская" Замоскворецкой линии московского метро из-за человека на путях."Движение поездов на Замоскворецкой линии (2) восстановлено. Ранее из-за человека на пути станции "Сокол" машинист одного из составов применил экстренное торможение. Прилагаем все усилия для скорейшего восстановления графика", - говорится в сообщении.О состоянии человека не сообщается.
https://ria.ru/20201213/metro-1588983108.html
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московский метрополитен, происшествия