https://ria.ru/20201213/minsk-1588991886.html

Милиция в Минске препятствует попыткам оппозиции провести шествия

Милиция в Минске препятствует попыткам оппозиции провести шествия

Белорусские силовики препятствуют попыткам сторонников оппозиции объединиться в микрорайонах Минска для проведения локальных протестных шествий, есть... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T13:50

2020-12-13T13:50

2020-12-13T13:52

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587910308_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_dc179db42edcf30deff34103a9e73466.jpg

МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Белорусские силовики препятствуют попыткам сторонников оппозиции объединиться в микрорайонах Минска для проведения локальных протестных шествий, есть задержанные, сообщают очевидцы.По воскресеньям белорусская оппозиция проводит наиболее масштабные протесты. В последние недели формат акций в Минске изменился: вместо шествий в центре столицы Белоруссии в различных микрорайонах проходят локальные акции. Силовики дежурят в центре города, но основные ресурсы рассредоточены по наиболее протестным микрорайонам города.Как рассказали РИА Новости очевидцы, в микрорайоне Уручье на восточной окраине Минска небольшие группы людей не могут сформировать колонну и пока рассредоточены во дворах, так как микрорайон усиленно патрулируют силовики. По дорогам ездят небольшие колонны спецтехники и микроавтобусов, автомобили ГАИ, силовики дежурят возле станции метро "Уручье", возле магазинов. Сотрудники ОМОН прочесывают дворы, минимум одного человека задержали в районе станции метро.По информации очевидцев, схожая ситуация в микрорайоне Юго-Запад, где силовики также препятствуют сбору во дворах сторонников оппозиции в колонну для проведения шествия. Как рассказали очевидцы, протестующие начали собираться на протест во дворах жилого комплекса "Маяк Минска" у станции метро "Восток", но туда приехали спецтехника силовиков и автозаки, люди разошлись.Между тем новостной портал tut.by сообщил, что протестующим удалось сформировать небольшие колонны в микрорайонах Каменная горка, Чижовка, Зеленый луг, на улицах Асаналиева, Лынькова, Орловская. По его данным, отдельные задержания прошли в районе Юго-Запад, недалеко от станции метро Спортивная и на улице Неманская в Каменной горке, где ранее оппозиция начала шествие. Портал отмечает, что силовики разогнали шествие на улице Маяковского.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201213/belorussiya-1588985912.html

https://ria.ru/20201213/minsk-1588982020.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире