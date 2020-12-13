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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201213/minsk-1588984008.html
В протестных микрорайонах Минска перед акцией оппозиции усилили контроль
В протестных микрорайонах Минска перед акцией оппозиции усилили контроль
Белорусские силовики контролируют ситуацию в наиболее протестных микрорайонах Минска перед запланированной на воскресенье акцией оппозиции, передает... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T12:17
2020-12-13T12:17
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Белорусские силовики контролируют ситуацию в наиболее протестных микрорайонах Минска перед запланированной на воскресенье акцией оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье белорусская оппозиция проводит наиболее масштабные протесты. В последние недели формат акций в Минске изменился: вместо шествий в центре столицы Белоруссии в различных микрорайонах проходят локальные акции.В частности, скопление транспорта силовиков, включая автозаки, микроавтобусы грузовики для перевозки личного состава наблюдаются в микрорайоне Уручье на восточной окраине белорусской столицы. Колонна спецтехники в сопровождении ГАИ направилась к предполагаемым точкам сбора сторонников оппозиции для проведения локального шествия. Кроме того, микрорайон патрулируют экипажи ГАИ для выявления протестной активности.Как рассказали РИА Новости очевидцы, силовики дежурят в районе Партизанского проспекта, недалеко от световой композиции "Зубр" в микрорайоне Брилевичи, в микрорайонах Малиновка, Каменная горка и других точках города.Утром в воскресенье спецтехника силовиков выехала со своих баз на окраине Минска и рассредоточилась в городе. Колонны техники сопровождало несколько десятков автомобилей с государственной символикой, а в районе станции метро "Уручье" силовиков приветствовала группа людей с госфлагами.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.
https://ria.ru/20201213/minsk-1588982020.html
https://ria.ru/20201210/oppozitsiya-1588681307.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В протестных микрорайонах Минска перед акцией оппозиции усилили контроль

12:17 13.12.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Белорусские силовики контролируют ситуацию в наиболее протестных микрорайонах Минска перед запланированной на воскресенье акцией оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье белорусская оппозиция проводит наиболее масштабные протесты. В последние недели формат акций в Минске изменился: вместо шествий в центре столицы Белоруссии в различных микрорайонах проходят локальные акции.
Дом правительства на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
Вчера, 11:53Протесты в Белоруссии
Обстановка в центре Минска перед акцией протеста спокойная
В частности, скопление транспорта силовиков, включая автозаки, микроавтобусы грузовики для перевозки личного состава наблюдаются в микрорайоне Уручье на восточной окраине белорусской столицы. Колонна спецтехники в сопровождении ГАИ направилась к предполагаемым точкам сбора сторонников оппозиции для проведения локального шествия. Кроме того, микрорайон патрулируют экипажи ГАИ для выявления протестной активности.
Как рассказали РИА Новости очевидцы, силовики дежурят в районе Партизанского проспекта, недалеко от световой композиции "Зубр" в микрорайоне Брилевичи, в микрорайонах Малиновка, Каменная горка и других точках города.
Участница несанкционированной акции протеста Марш соседей в Минске - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 21:20Протесты в Белоруссии
Белорусская оппозиция заявила об открытии "народных посольств" за рубежом
Утром в воскресенье спецтехника силовиков выехала со своих баз на окраине Минска и рассредоточилась в городе. Колонны техники сопровождало несколько десятков автомобилей с государственной символикой, а в районе станции метро "Уручье" силовиков приветствовала группа людей с госфлагами.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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