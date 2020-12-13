https://ria.ru/20201213/minsk-1588984008.html

В протестных микрорайонах Минска перед акцией оппозиции усилили контроль

В протестных микрорайонах Минска перед акцией оппозиции усилили контроль

Белорусские силовики контролируют ситуацию в наиболее протестных микрорайонах Минска перед запланированной на воскресенье акцией оппозиции, передает... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T12:17

2020-12-13T12:17

2020-12-13T12:17

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Белорусские силовики контролируют ситуацию в наиболее протестных микрорайонах Минска перед запланированной на воскресенье акцией оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье белорусская оппозиция проводит наиболее масштабные протесты. В последние недели формат акций в Минске изменился: вместо шествий в центре столицы Белоруссии в различных микрорайонах проходят локальные акции.В частности, скопление транспорта силовиков, включая автозаки, микроавтобусы грузовики для перевозки личного состава наблюдаются в микрорайоне Уручье на восточной окраине белорусской столицы. Колонна спецтехники в сопровождении ГАИ направилась к предполагаемым точкам сбора сторонников оппозиции для проведения локального шествия. Кроме того, микрорайон патрулируют экипажи ГАИ для выявления протестной активности.Как рассказали РИА Новости очевидцы, силовики дежурят в районе Партизанского проспекта, недалеко от световой композиции "Зубр" в микрорайоне Брилевичи, в микрорайонах Малиновка, Каменная горка и других точках города.Утром в воскресенье спецтехника силовиков выехала со своих баз на окраине Минска и рассредоточилась в городе. Колонны техники сопровождало несколько десятков автомобилей с государственной символикой, а в районе станции метро "Уручье" силовиков приветствовала группа людей с госфлагами.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.

https://ria.ru/20201213/minsk-1588982020.html

https://ria.ru/20201210/oppozitsiya-1588681307.html

https://ria.ru/20201210/lukashenko-1588552715.html

минск

белоруссия

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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире