https://ria.ru/20201213/metro-1588983108.html

На пути "зеленой" ветки московского метро упал человек

На пути "зеленой" ветки московского метро упал человек

Движение поездов временно приостановлено на участке "Речной вокзал" - "Белорусская" Замоскворецкой линии московского метро из-за человека на путях, сообщает... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T12:07

2020-12-13T12:07

2020-12-13T14:09

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Движение поездов временно приостановлено на участке "Речной вокзал" - "Белорусская" Замоскворецкой линии московского метро из-за человека на путях, сообщает столичный дептранс."На Замоскворецкой линии (2) временно нет движения поездов на участке "Речной вокзал"-"Белорусская" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - пишет дептранс в Telegram.О состоянии упавшего человека не сообщается.

https://ria.ru/20201210/rody-1588531040.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, происшествия