https://ria.ru/20201213/metro-1588983108.html
На пути "зеленой" ветки московского метро упал человек
На пути "зеленой" ветки московского метро упал человек
Движение поездов временно приостановлено на участке "Речной вокзал" - "Белорусская" Замоскворецкой линии московского метро из-за человека на путях, сообщает... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T12:07
2020-12-13T12:07
2020-12-13T14:09
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Движение поездов временно приостановлено на участке "Речной вокзал" - "Белорусская" Замоскворецкой линии московского метро из-за человека на путях, сообщает столичный дептранс."На Замоскворецкой линии (2) временно нет движения поездов на участке "Речной вокзал"-"Белорусская" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - пишет дептранс в Telegram.О состоянии упавшего человека не сообщается.
https://ria.ru/20201210/rody-1588531040.html
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москва, московский метрополитен, происшествия