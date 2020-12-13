Пик метеорного потока Геминиды можно наблюдать в ночь на 14 декабря
© Фото : skyandtelescopeМетеоритный поток Геминиды
© Фото : skyandtelescope
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Максимум активности метеорного потока Геминиды придется в ночь на 14 декабря, условия для наблюдения будут из-за новолуния идеальными, сообщил РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.
"Максимум потока Геминиды в 2020 году прогнозируется в 2.00-4.00 (мск) 14 декабря. Астрономические условия для наблюдения Геминид в этом году сложились идеальные. Новолуние выпадает на 14 декабря, 19.20 по мск, а это значит, что в ночь максимума Луны вообще не будет на небосводе, что означает отсутствие засветки неба", - рассказал Якушечкин.
Так как частички этого потока в своем пути догоняют Землю, а не летят навстречу ей, скорость вхождения в атмосферу Земли составляет всего 35 километров в секунду, они летят медленно, сообщил Якушечкин. Наблюдать метеоры можно в течении трех ночей, с 12 до 15 декабря, рассказал астроном, при этом важно, чтобы повезло с погодой – безоблачным небом. Наблюдать метеоры можно с 23.00 часов местного времени, и практически до самого рассвета. Радиант – мнимое место вылета метеоров потока находится в созвездии Близнецов (Геминиды получили свое название от латинского Gemini).
Интересен факт, сказал Якушечкин, что "родительское" небесное тело для Геминид не комета, а астероид Фаэтон. Из-за вытянутой орбиты астероида существует гипотеза, что Фаэтон представляет собой остатки кометы, ядро, с которого уже испарились все летучие элементы – те, что образуют хвост кометы при ее приближении к Солнцу.
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