https://ria.ru/20201213/meteory-1588967229.html

Пик метеорного потока Геминиды можно наблюдать в ночь на 14 декабря

Пик метеорного потока Геминиды можно наблюдать в ночь на 14 декабря

Максимум активности метеорного потока Геминиды придется в ночь на 14 декабря, условия для наблюдения будут из-за новолуния идеальными, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T07:07

2020-12-13T07:07

2020-12-13T07:07

риа наука

земля

александр якушечкин

космос - риа наука

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Максимум активности метеорного потока Геминиды придется в ночь на 14 декабря, условия для наблюдения будут из-за новолуния идеальными, сообщил РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.Так как частички этого потока в своем пути догоняют Землю, а не летят навстречу ей, скорость вхождения в атмосферу Земли составляет всего 35 километров в секунду, они летят медленно, сообщил Якушечкин. Наблюдать метеоры можно в течении трех ночей, с 12 до 15 декабря, рассказал астроном, при этом важно, чтобы повезло с погодой – безоблачным небом. Наблюдать метеоры можно с 23.00 часов местного времени, и практически до самого рассвета. Радиант – мнимое место вылета метеоров потока находится в созвездии Близнецов (Геминиды получили свое название от латинского Gemini).Интересен факт, сказал Якушечкин, что "родительское" небесное тело для Геминид не комета, а астероид Фаэтон. Из-за вытянутой орбиты астероида существует гипотеза, что Фаэтон представляет собой остатки кометы, ядро, с которого уже испарились все летучие элементы – те, что образуют хвост кометы при ее приближении к Солнцу.

https://ria.ru/20201108/meteorit-1583661413.html

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земля, александр якушечкин, космос - риа наука