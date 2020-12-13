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https://ria.ru/20201213/meteory-1588967229.html
Пик метеорного потока Геминиды можно наблюдать в ночь на 14 декабря
Пик метеорного потока Геминиды можно наблюдать в ночь на 14 декабря
Максимум активности метеорного потока Геминиды придется в ночь на 14 декабря, условия для наблюдения будут из-за новолуния идеальными, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T07:07
2020-12-13T07:07
риа наука
земля
александр якушечкин
космос - риа наука
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Максимум активности метеорного потока Геминиды придется в ночь на 14 декабря, условия для наблюдения будут из-за новолуния идеальными, сообщил РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.Так как частички этого потока в своем пути догоняют Землю, а не летят навстречу ей, скорость вхождения в атмосферу Земли составляет всего 35 километров в секунду, они летят медленно, сообщил Якушечкин. Наблюдать метеоры можно в течении трех ночей, с 12 до 15 декабря, рассказал астроном, при этом важно, чтобы повезло с погодой – безоблачным небом. Наблюдать метеоры можно с 23.00 часов местного времени, и практически до самого рассвета. Радиант – мнимое место вылета метеоров потока находится в созвездии Близнецов (Геминиды получили свое название от латинского Gemini).Интересен факт, сказал Якушечкин, что "родительское" небесное тело для Геминид не комета, а астероид Фаэтон. Из-за вытянутой орбиты астероида существует гипотеза, что&nbsp; Фаэтон представляет собой остатки кометы, ядро, с которого уже испарились все летучие элементы – те, что образуют хвост кометы при ее приближении к Солнцу.
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земля, александр якушечкин, космос - риа наука

Пик метеорного потока Геминиды можно наблюдать в ночь на 14 декабря

07:07 13.12.2020
 
© Фото : skyandtelescopeМетеоритный поток Геминиды
Метеоритный поток Геминиды - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© Фото : skyandtelescope
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Максимум активности метеорного потока Геминиды придется в ночь на 14 декабря, условия для наблюдения будут из-за новолуния идеальными, сообщил РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.
"Максимум потока Геминиды в 2020 году прогнозируется в 2.00-4.00 (мск) 14 декабря. Астрономические условия для наблюдения Геминид в этом году сложились идеальные. Новолуние выпадает на 14 декабря, 19.20 по мск, а это значит, что в ночь максимума Луны вообще не будет на небосводе, что означает отсутствие засветки неба", - рассказал Якушечкин.
Так как частички этого потока в своем пути догоняют Землю, а не летят навстречу ей, скорость вхождения в атмосферу Земли составляет всего 35 километров в секунду, они летят медленно, сообщил Якушечкин. Наблюдать метеоры можно в течении трех ночей, с 12 до 15 декабря, рассказал астроном, при этом важно, чтобы повезло с погодой – безоблачным небом. Наблюдать метеоры можно с 23.00 часов местного времени, и практически до самого рассвета. Радиант – мнимое место вылета метеоров потока находится в созвездии Близнецов (Геминиды получили свое название от латинского Gemini).
Интересен факт, сказал Якушечкин, что "родительское" небесное тело для Геминид не комета, а астероид Фаэтон. Из-за вытянутой орбиты астероида существует гипотеза, что  Фаэтон представляет собой остатки кометы, ядро, с которого уже испарились все летучие элементы – те, что образуют хвост кометы при ее приближении к Солнцу.
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