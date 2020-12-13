https://ria.ru/20201213/metel-1588977623.html

Метель в Норильске задержала вылет рейса в Абакан уже на два дня

Метель в Норильске задержала вылет рейса в Абакан уже на два дня

Метель в Норильске на севере Красноярского края привела к задержке авиарейса до столицы Хакасии Абакана уже на два дня, сообщили РИА Новости в аэропорту... РИА Новости, 13.12.2020

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2020-12-13T11:00

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абакан

красноярский край

республика хакасия

норильск

общество

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КРАСНОЯРСК, 13 дек – РИА Новости. Метель в Норильске на севере Красноярского края привела к задержке авиарейса до столицы Хакасии Абакана уже на два дня, сообщили РИА Новости в аэропорту Абакана."Рейс, который ранее должен был вылететь из Норильска в субботу, задерживается. Там была метель. В воскресенье аэропорт Норильска вообще не работает, потому предполагаемое время вылета - в семь в понедельник", - сказал собеседник агентства.На сайте мэрии Норильска сообщается, что дорога до аэропорта Норильск – Кайеркан - Алыкель с субботы закрыта для всего транспорта.Управление ГО и ЧС города информирует, что в воскресенье в Норильске ожидается снег, метель, видимость до одного-двух километров, южный ветер до 14 метров в секунду с порывами до 18-23 метров в секунду, температура минус 15-20 градусов.

https://ria.ru/20201203/sneg-1587556154.html

абакан

красноярский край

республика хакасия

норильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, абакан, красноярский край, республика хакасия, норильск, общество