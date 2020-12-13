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Метель в Норильске задержала вылет рейса в Абакан уже на два дня
Метель в Норильске задержала вылет рейса в Абакан уже на два дня
Метель в Норильске на севере Красноярского края привела к задержке авиарейса до столицы Хакасии Абакана уже на два дня, сообщили РИА Новости в аэропорту... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T11:00
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абакан
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КРАСНОЯРСК, 13 дек – РИА Новости. Метель в Норильске на севере Красноярского края привела к задержке авиарейса до столицы Хакасии Абакана уже на два дня, сообщили РИА Новости в аэропорту Абакана."Рейс, который ранее должен был вылететь из Норильска в субботу, задерживается. Там была метель. В воскресенье аэропорт Норильска вообще не работает, потому предполагаемое время вылета - в семь в понедельник", - сказал собеседник агентства.На сайте мэрии Норильска сообщается, что дорога до аэропорта Норильск – Кайеркан - Алыкель с субботы закрыта для всего транспорта.Управление ГО и ЧС города информирует, что в воскресенье в Норильске ожидается снег, метель, видимость до одного-двух километров, южный ветер до 14 метров в секунду с порывами до 18-23 метров в секунду, температура минус 15-20 градусов.
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погода, абакан, красноярский край, республика хакасия, норильск, общество

Метель в Норильске задержала вылет рейса в Абакан уже на два дня

11:00 13.12.2020
 
© РИА Новости / Елена Щербакова / Перейти в фотобанкЗаснеженная улица в Норильске
Заснеженная улица в Норильске - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Елена Щербакова
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КРАСНОЯРСК, 13 дек – РИА Новости. Метель в Норильске на севере Красноярского края привела к задержке авиарейса до столицы Хакасии Абакана уже на два дня, сообщили РИА Новости в аэропорту Абакана.
"Рейс, который ранее должен был вылететь из Норильска в субботу, задерживается. Там была метель. В воскресенье аэропорт Норильска вообще не работает, потому предполагаемое время вылета - в семь в понедельник", - сказал собеседник агентства.
На сайте мэрии Норильска сообщается, что дорога до аэропорта Норильск – Кайеркан - Алыкель с субботы закрыта для всего транспорта.
Управление ГО и ЧС города информирует, что в воскресенье в Норильске ожидается снег, метель, видимость до одного-двух километров, южный ветер до 14 метров в секунду с порывами до 18-23 метров в секунду, температура минус 15-20 градусов.
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