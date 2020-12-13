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СМИ: Рэйчел Макадамс снова сыграет подругу Доктора Стрэнджа
СМИ: Рэйчел Макадамс снова сыграет подругу Доктора Стрэнджа
СМИ узнали, что актриса Рэйчел Макадамс вернется к роли Кристины Палмер в сиквеле блокбастера Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", сообщает... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T02:39
2020-12-13T02:39
сэм рэйми
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marvel comics
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. СМИ узнали, что актриса Рэйчел Макадамс вернется к роли Кристины Палмер в сиквеле блокбастера Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", сообщает Deadline. По информации источника издания, после нескольких месяцев переговоров актриса заключила сделку, чтобы присоединиться к исполнителю главной роли Бенедикту Камбербэтчу и сыграть его подругу. Руководить проектом будет режиссер Сэм Рэйми, известный по трилогии о "Человеке-пауке" с Тоби Магуайером и хоррору "Зловещие мертвецы". Детали сюжета и дата выхода картины пока держатся в секрете, поэтому неизвестно, что предстоит пережить героине Макадамс. К съемкам ленты приступят после того, как Камбербэтч закончит работу в новом фильме о Человеке-пауке, в котором тоже играет мага Доктора Стрэнджа.
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сэм рэйми, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, бенедикт камбербэтч

СМИ: Рэйчел Макадамс снова сыграет подругу Доктора Стрэнджа

02:39 13.12.2020
 
© AP Photo / Invision / Charles SykesАктриса Рэйчел МакАдамс
Актриса Рэйчел МакАдамс - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© AP Photo / Invision / Charles Sykes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. СМИ узнали, что актриса Рэйчел Макадамс вернется к роли Кристины Палмер в сиквеле блокбастера Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", сообщает Deadline.
По информации источника издания, после нескольких месяцев переговоров актриса заключила сделку, чтобы присоединиться к исполнителю главной роли Бенедикту Камбербэтчу и сыграть его подругу.
Руководить проектом будет режиссер Сэм Рэйми, известный по трилогии о "Человеке-пауке" с Тоби Магуайером и хоррору "Зловещие мертвецы".
Детали сюжета и дата выхода картины пока держатся в секрете, поэтому неизвестно, что предстоит пережить героине Макадамс. К съемкам ленты приступят после того, как Камбербэтч закончит работу в новом фильме о Человеке-пауке, в котором тоже играет мага Доктора Стрэнджа.
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