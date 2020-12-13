https://ria.ru/20201213/mcadams-1588815019.html

СМИ: Рэйчел Макадамс снова сыграет подругу Доктора Стрэнджа

СМИ: Рэйчел Макадамс снова сыграет подругу Доктора Стрэнджа

СМИ узнали, что актриса Рэйчел Макадамс вернется к роли Кристины Палмер в сиквеле блокбастера Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", сообщает... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T02:39

2020-12-13T02:39

2020-12-13T02:39

сэм рэйми

кино и сериалы

новости культуры

культура

marvel comics

бенедикт камбербэтч

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. СМИ узнали, что актриса Рэйчел Макадамс вернется к роли Кристины Палмер в сиквеле блокбастера Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", сообщает Deadline. По информации источника издания, после нескольких месяцев переговоров актриса заключила сделку, чтобы присоединиться к исполнителю главной роли Бенедикту Камбербэтчу и сыграть его подругу. Руководить проектом будет режиссер Сэм Рэйми, известный по трилогии о "Человеке-пауке" с Тоби Магуайером и хоррору "Зловещие мертвецы". Детали сюжета и дата выхода картины пока держатся в секрете, поэтому неизвестно, что предстоит пережить героине Макадамс. К съемкам ленты приступят после того, как Камбербэтч закончит работу в новом фильме о Человеке-пауке, в котором тоже играет мага Доктора Стрэнджа.

https://ria.ru/20201026/spiderman3-1581568366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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сэм рэйми, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, бенедикт камбербэтч