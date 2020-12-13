Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20201213/matkapital-1589039490.html
Более 9,5 тыс семей на Кубани получили уведомление на краевой маткапитал
Более 9,5 тыс семей на Кубани получили уведомление на краевой маткапитал
Более 9,5 тысячи семей в Краснодарском крае получили уведомление на краевой маткапитал в текущем году, размер поддержки индексируется ежегодно, сейчас она... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T23:00
2020-12-13T23:00
краснодарский край
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/102948/14/1029481487_0:446:3750:2555_1920x0_80_0_0_ab03d983954998e77e4a1cead2184773.jpg
КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Более 9,5 тысячи семей в Краснодарском крае получили уведомление на краевой маткапитал в текущем году, размер поддержки индексируется ежегодно, сейчас она составляет 129 342 рубля, сообщает администрация региона."За 11 месяцев уведомление на предоставление маткапитала получили более 9,5 тысячи семей. В полном объеме либо частично денежные средства уже использовали свыше 4,5 тысячи семей", - говорится в сообщении.Уточняется, что из них 3128 семей направили средства на улучшение жилищных условий, 1258 – на образование детей, 144 – на газификацию жилья.Мера поддержки предоставляется многодетным кубанцам в рамках национального проекта "Демография".Материнский капитал выплачивается семьям при рождении или усыновлении третьего ребенка либо последующих детей. Его размер индексируется ежегодно. В 2020 году он составил 129 342 рубля. Как уточняют региональные власти, в краевом бюджете на эту меру поддержки выделено 923,4 миллиона рублей.С 2020 года семьи, проживающие на Кубани не менее трех лет, могут использовать маткапитал в любое время с момента рождения ребенка для уплаты первоначального взноса, погашения процентов или основного долга за кредит, в том числе ипотечный, для приобретения или строительства жилья в регионе.Для оформления государственной финансовой поддержки необходимо обратиться в управление социальной поддержки населения по месту жительства. Записаться на прием можно на сайте министерства труда и соцразвития.
https://ria.ru/20200601/1572310216.html
https://ria.ru/20201210/kuban-1588643980.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/102948/14/1029481487_0:94:3750:2907_1920x0_80_0_0_27c0686e28761be17f5d45e1da23742a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, общество

Более 9,5 тыс семей на Кубани получили уведомление на краевой маткапитал

23:00 13.12.2020
 
© Fotolia / Sunny studioСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© Fotolia / Sunny studio
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Более 9,5 тысячи семей в Краснодарском крае получили уведомление на краевой маткапитал в текущем году, размер поддержки индексируется ежегодно, сейчас она составляет 129 342 рубля, сообщает администрация региона.
"За 11 месяцев уведомление на предоставление маткапитала получили более 9,5 тысячи семей. В полном объеме либо частично денежные средства уже использовали свыше 4,5 тысячи семей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из них 3128 семей направили средства на улучшение жилищных условий, 1258 – на образование детей, 144 – на газификацию жилья.
Мера поддержки предоставляется многодетным кубанцам в рамках национального проекта "Демография".
Женщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2020
1 июня, 18:26Краснодарский край
На Кубани выделили около 23 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми
Материнский капитал выплачивается семьям при рождении или усыновлении третьего ребенка либо последующих детей. Его размер индексируется ежегодно. В 2020 году он составил 129 342 рубля. Как уточняют региональные власти, в краевом бюджете на эту меру поддержки выделено 923,4 миллиона рублей.
С 2020 года семьи, проживающие на Кубани не менее трех лет, могут использовать маткапитал в любое время с момента рождения ребенка для уплаты первоначального взноса, погашения процентов или основного долга за кредит, в том числе ипотечный, для приобретения или строительства жилья в регионе.
Для оформления государственной финансовой поддержки необходимо обратиться в управление социальной поддержки населения по месту жительства. Записаться на прием можно на сайте министерства труда и соцразвития.

Другие новости региона читайте здесь>>

Новая квартира - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 17:56Краснодарский край
На Кубани 195 семей получили господдержку на улучшение жилищных условий
 
Краснодарский крайКраснодарский крайОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31Россиянам рассказали, как выбрать искусственную елку
08:30Торговые сети Приморья пообещали зафиксировать цены на масло и сахар
08:22Пять районов Сахалина и Курил окажутся под действием циклона
08:22Бывшая советница губернатора Нью-Йорка обвинила его в домогательствах
08:18Дегтярев проверит "еще одну сомнительную закупку" по госконтракту
08:10Тихановская рассказала о своей ошибке
08:00В России придумали, как повысить надежность титановых имплантатов
07:56Москвичей в понедельник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:52Суд на Урале отпустил домой женщину, которая полгода держала дочь в шкафу
07:46Новосибирский губернатор пригрозил уволить чиновников за вечеринки
07:42В Магадане соцработниов и педагогов начали прививать от COVID-19
07:41Жительница Башкирии застряла в заборе и замерзла насмерть
07:38В Приморье восстановили электроснабжение в районе Артема
07:25Потерянную в аэропорту Дюссельдорфа картину Ива Танги нашли в макулатуре
07:19В Новосибирске сгорел киоск с пиротехникой
07:16Названы самые популярные направления у россиян для поездок по бизнесу
07:12Россияне не смогут заработать на новогодних вкладах
07:11Посольство осудило попытки американских СМИ обвинить РФ в кибератаках
07:05Суд на БВО арестовал акции Fishing Company по делу Проминвестбанка
06:57На юго-западе Москвы один человек погиб при пожаре в пятиэтажке
Лента новостейМолния