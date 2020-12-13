https://ria.ru/20201213/matkapital-1589039490.html

Более 9,5 тыс семей на Кубани получили уведомление на краевой маткапитал

Более 9,5 тыс семей на Кубани получили уведомление на краевой маткапитал

Более 9,5 тысячи семей в Краснодарском крае получили уведомление на краевой маткапитал в текущем году, размер поддержки индексируется ежегодно, сейчас она... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T23:00

2020-12-13T23:00

2020-12-13T23:00

краснодарский край

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Более 9,5 тысячи семей в Краснодарском крае получили уведомление на краевой маткапитал в текущем году, размер поддержки индексируется ежегодно, сейчас она составляет 129 342 рубля, сообщает администрация региона."За 11 месяцев уведомление на предоставление маткапитала получили более 9,5 тысячи семей. В полном объеме либо частично денежные средства уже использовали свыше 4,5 тысячи семей", - говорится в сообщении.Уточняется, что из них 3128 семей направили средства на улучшение жилищных условий, 1258 – на образование детей, 144 – на газификацию жилья.Мера поддержки предоставляется многодетным кубанцам в рамках национального проекта "Демография".Материнский капитал выплачивается семьям при рождении или усыновлении третьего ребенка либо последующих детей. Его размер индексируется ежегодно. В 2020 году он составил 129 342 рубля. Как уточняют региональные власти, в краевом бюджете на эту меру поддержки выделено 923,4 миллиона рублей.С 2020 года семьи, проживающие на Кубани не менее трех лет, могут использовать маткапитал в любое время с момента рождения ребенка для уплаты первоначального взноса, погашения процентов или основного долга за кредит, в том числе ипотечный, для приобретения или строительства жилья в регионе.Для оформления государственной финансовой поддержки необходимо обратиться в управление социальной поддержки населения по месту жительства. Записаться на прием можно на сайте министерства труда и соцразвития.

https://ria.ru/20200601/1572310216.html

https://ria.ru/20201210/kuban-1588643980.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, общество