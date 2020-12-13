https://ria.ru/20201213/matkapital-1589039490.html
Более 9,5 тыс семей на Кубани получили уведомление на краевой маткапитал
Более 9,5 тыс семей на Кубани получили уведомление на краевой маткапитал
Более 9,5 тысячи семей в Краснодарском крае получили уведомление на краевой маткапитал в текущем году, размер поддержки индексируется ежегодно, сейчас она... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T23:00
2020-12-13T23:00
2020-12-13T23:00
краснодарский край
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/102948/14/1029481487_0:446:3750:2555_1920x0_80_0_0_ab03d983954998e77e4a1cead2184773.jpg
КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Более 9,5 тысячи семей в Краснодарском крае получили уведомление на краевой маткапитал в текущем году, размер поддержки индексируется ежегодно, сейчас она составляет 129 342 рубля, сообщает администрация региона."За 11 месяцев уведомление на предоставление маткапитала получили более 9,5 тысячи семей. В полном объеме либо частично денежные средства уже использовали свыше 4,5 тысячи семей", - говорится в сообщении.Уточняется, что из них 3128 семей направили средства на улучшение жилищных условий, 1258 – на образование детей, 144 – на газификацию жилья.Мера поддержки предоставляется многодетным кубанцам в рамках национального проекта "Демография".Материнский капитал выплачивается семьям при рождении или усыновлении третьего ребенка либо последующих детей. Его размер индексируется ежегодно. В 2020 году он составил 129 342 рубля. Как уточняют региональные власти, в краевом бюджете на эту меру поддержки выделено 923,4 миллиона рублей.С 2020 года семьи, проживающие на Кубани не менее трех лет, могут использовать маткапитал в любое время с момента рождения ребенка для уплаты первоначального взноса, погашения процентов или основного долга за кредит, в том числе ипотечный, для приобретения или строительства жилья в регионе.Для оформления государственной финансовой поддержки необходимо обратиться в управление социальной поддержки населения по месту жительства. Записаться на прием можно на сайте министерства труда и соцразвития.
https://ria.ru/20200601/1572310216.html
https://ria.ru/20201210/kuban-1588643980.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/102948/14/1029481487_0:94:3750:2907_1920x0_80_0_0_27c0686e28761be17f5d45e1da23742a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, общество
КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости.
Более 9,5 тысячи семей в Краснодарском крае
получили уведомление на краевой маткапитал в текущем году, размер поддержки индексируется ежегодно, сейчас она составляет 129 342 рубля, сообщает администрация региона.
"За 11 месяцев уведомление на предоставление маткапитала получили более 9,5 тысячи семей. В полном объеме либо частично денежные средства уже использовали свыше 4,5 тысячи семей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из них 3128 семей направили средства на улучшение жилищных условий, 1258 – на образование детей, 144 – на газификацию жилья.
Мера поддержки предоставляется многодетным кубанцам в рамках национального проекта "Демография".
Материнский капитал выплачивается семьям при рождении или усыновлении третьего ребенка либо последующих детей. Его размер индексируется ежегодно. В 2020 году он составил 129 342 рубля. Как уточняют региональные власти, в краевом бюджете на эту меру поддержки выделено 923,4 миллиона рублей.
С 2020 года семьи, проживающие на Кубани не менее трех лет, могут использовать маткапитал в любое время с момента рождения ребенка для уплаты первоначального взноса, погашения процентов или основного долга за кредит, в том числе ипотечный, для приобретения или строительства жилья в регионе.
Для оформления государственной финансовой поддержки необходимо обратиться в управление социальной поддержки населения по месту жительства. Записаться на прием можно на сайте министерства труда и соцразвития.
Другие новости региона читайте здесь>>