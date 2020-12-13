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https://ria.ru/20201213/maski-1589031153.html
Ученые оценили эффективность разных масок для защиты от коронавируса
Ученые оценили эффективность разных масок для защиты от коронавируса
Американские ученые провели исследование и выяснили, насколько эффективны разные типы масок для защиты от коронавируса. Об этом пишет Eurekalert. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T20:48
2020-12-13T22:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Американские ученые провели исследование и выяснили, насколько эффективны разные типы масок для защиты от коронавируса. Об этом пишет Eurekalert.Выяснилось, что разные типы защитных средств кардинально отличаются друг от друга степенью эффективности. Так, наибольшую защиту обеспечивают респираторы N95 — 98%. Лучшие результаты показывают медицинские изделия — в зависимости от типа фиксации процедурные маски обеспечивают от 38,5 до 80% защиты. Лучше всего поверх маски натянуть нейлоновый чулок (80% защиты) или закрепить ее с помощью канцелярских резинок (78%). При этом эффективность резко возрастает — с 38% до 60%, если максимально прижать изделие к лицу, скрепив ушные петли. Неплохой результат показывают хирургические маски с завязками — 71,4% защиты.Из бытовых масок самые эффективными оказались двухслойные нейлоновые маски: в зависимости от наличия нетканой вставки они обеспечивают от 74 до 79% защиты. Хлопковые банданы показали более скромный результат — около 50%, маски из полиэстера — почти 40%, балаклавы из того же материала — 38%. Маски из нетканого полипропилена показали результат в 28,6%, а трехслойные хлопковые — всего 26,5%.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено около 70 миллионов человек, из которых почти 1,6 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19

Ученые оценили эффективность разных масок для защиты от коронавируса

20:48 13.12.2020 (обновлено: 22:47 13.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПятислойные медицинские маски, произведенные в цехе компании Argentera Medicals в Новосибирске
Пятислойные медицинские маски, произведенные в цехе компании Argentera Medicals в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Американские ученые провели исследование и выяснили, насколько эффективны разные типы масок для защиты от коронавируса. Об этом пишет Eurekalert.
Выяснилось, что разные типы защитных средств кардинально отличаются друг от друга степенью эффективности. Так, наибольшую защиту обеспечивают респираторы N95 — 98%.
Лучшие результаты показывают медицинские изделия — в зависимости от типа фиксации процедурные маски обеспечивают от 38,5 до 80% защиты. Лучше всего поверх маски натянуть нейлоновый чулок (80% защиты) или закрепить ее с помощью канцелярских резинок (78%). При этом эффективность резко возрастает — с 38% до 60%, если максимально прижать изделие к лицу, скрепив ушные петли. Неплохой результат показывают хирургические маски с завязками — 71,4% защиты.
Из бытовых масок самые эффективными оказались двухслойные нейлоновые маски: в зависимости от наличия нетканой вставки они обеспечивают от 74 до 79% защиты. Хлопковые банданы показали более скромный результат — около 50%, маски из полиэстера — почти 40%, балаклавы из того же материала — 38%. Маски из нетканого полипропилена показали результат в 28,6%, а трехслойные хлопковые — всего 26,5%.
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