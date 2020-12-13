https://ria.ru/20201213/loboda-1588977064.html
Директор Лободы объяснила отказ певицы выступить на "Золотом граммофоне"
Директор Лободы объяснила отказ певицы выступить на "Золотом граммофоне"
Директор Светланы Лободы Нателла Крапивина объяснила отказ певицы выступить на премии "Золотой граммофон". РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T10:54
2020-12-13T10:54
2020-12-13T23:50
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Директор Светланы Лободы Нателла Крапивина объяснила отказ певицы выступить на премии "Золотой граммофон".По ее словам, артистка не вышла на сцену из-за скандала с организаторами, которые отказались изменить программу концерта. Певица не хотела, чтобы ее номер стоял рядом с выступлением другой исполнительницы, Мари Краймбрери, поскольку у обеих в качестве реквизита была задействована ванна."Мы увидели, что номера стоят практически один за другим. Мы обратились к режиссеру и организаторам с просьбой разнести номера в программе. Ибо это является не только непрофессионализмом, но и абсолютным неуважением к зрителю", — отметила Крапивина в комментарии "Комсомольской правде".Она подчеркнула, что певица и ее команда привыкли держать высокую планку качества и они обязательно найдут возможность показать зрителям отмененное выступление.
https://rsport.ria.ru/20201108/loboda-1583642724.html
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россия, шоу-бизнес, светлана лобода