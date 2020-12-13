https://ria.ru/20201213/kurily-1588972162.html
На Северные Курилы надвигается ураганный ветер с мокрым снегом
На Северные Курилы надвигается ураганный ветер с мокрым снегом
Ураганный ветер и мокрый снег прогнозируются в ночь на понедельник на Северных Курилах, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T09:38
2020-12-13T09:38
2020-12-13T09:38
погода
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курильские острова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 дек - РИА Новости. Ураганный ветер и мокрый снег прогнозируются в ночь на понедельник на Северных Курилах, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС."Северные Курилы окажутся под воздействием циклона. Ночью 14 декабря на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный мокрый снег (20-45 миллиметров), налипание мокрого снега (17-34 миллиметра), усиление ветра до 33-35 метров в секунду (ураган), сообщает Сахалинское управление Росгидромета", - говорится в сообщении.Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию, сообщили в МЧС. Спасатели рекомендуют жителям района не покидать пределы населенных пунктов.
https://ria.ru/20201211/snegopad-1588778655.html
курильские острова
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курильские острова