https://ria.ru/20201213/kurily-1588972162.html

На Северные Курилы надвигается ураганный ветер с мокрым снегом

На Северные Курилы надвигается ураганный ветер с мокрым снегом

Ураганный ветер и мокрый снег прогнозируются в ночь на понедельник на Северных Курилах, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T09:38

2020-12-13T09:38

2020-12-13T09:38

погода

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

курильские острова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 дек - РИА Новости. Ураганный ветер и мокрый снег прогнозируются в ночь на понедельник на Северных Курилах, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС."Северные Курилы окажутся под воздействием циклона. Ночью 14 декабря на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный мокрый снег (20-45 миллиметров), налипание мокрого снега (17-34 миллиметра), усиление ветра до 33-35 метров в секунду (ураган), сообщает Сахалинское управление Росгидромета", - говорится в сообщении.Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию, сообщили в МЧС. Спасатели рекомендуют жителям района не покидать пределы населенных пунктов.

https://ria.ru/20201211/snegopad-1588778655.html

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курильские острова