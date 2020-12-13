Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201213/kovid-1588925785.html
Фитнес для носа. Как вернуть запахи после COVID-19
Фитнес для носа. Как вернуть запахи после COVID-19
По оценкам ученых, около 70 процентов пациентов среди характерных симптомов COVID-19 называют потерю обоняния, проявляющуюся, как правило, на самых ранних... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T08:00
2020-12-13T08:34
риа наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588813985_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_71639336aff5a0713f89cfe963216527.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. По оценкам ученых, около 70 процентов пациентов среди характерных симптомов COVID-19 называют потерю обоняния, проявляющуюся, как правило, на самых ранних стадиях заболевания. По мере выздоровления запахи большинству возвращаются, но примерно каждый пятый продолжает испытывать проблемы еще месяц или два. Ученые пытаются найти лекарства, а также разрабатывают специальные методики "обучения запахам". Выяснилось, что нарушения обоняния и вкуса не так уж и безобидны.Нейроны запахаПри вирусных инфекциях потеря обоняния не такая уж редкость. Есть данные, что, кроме SARS-CoV-2, на это способны другие коронавирусы человека, риновирусы, вирусы гриппа и Эпштейна — Барр.Поэтому, естественно, ученые в первую очередь рассматривали препараты, хорошо зарекомендовавшие себя при лечении постинфекционной обонятельной дисфункции, вызванной другими вирусами: системные и местные стероиды, противовоспалительные назальные спреи, цитрат натрия и нестероидные пероральные препараты — витамины и антиоксиданты. А также немедикаментозные методы, в частности обонятельные тренировки.Масштабное исследование европейских ученых в трех университетских клиниках Бельгии показало, что при утрате обоняния, связанной с COVID-19, наиболее эффективны цитрат натрия и тренировки, а вот назальный спрей, пероральные стероиды или орошение носа не помогают. Возможно, отмечают авторы этой работы, механизм аносмии — полной потери обоняния — при коронавирусной инфекции особенный.Гистопатологические данные свидетельствуют, что SARS-CoV-2 через нейроэпителий обонятельной щели достигает обонятельной луковицы, а через нее попадает в центральную нервную систему.Цитрат натрия неплохо зарекомендовал себя при лечении обонятельной дисфункции, вызванной вирусом гриппа. Ученые предположили, что потеря запаха может быть связана с тем, что в сосудах, которые питают глию — клетки микроокружения нейронов, отвечающих за обоняние, при вирусном заражении образуются кальциевые микротромбы. Цитрат натрия — соль лимонной кислоты — растворяет микрокристаллы кальция в сосудах, вымывает их из слизи в носу, и сосуды восстанавливаются.Авторы гипотезы провели рандомизированное контролируемое клиническое исследование цитрата натрия и получили положительные результаты.Тренировка запаховЧтобы восстановить пострадавшее из-за коронавируса восприятие запахов, медики рекомендуют тренировать обонятельную систему, а по сути дела — заново учиться различать ароматы. Так лечат обонятельные расстройства в отоларингологических клиниках.Один из методов основан на способности мозга компенсировать повреждения обонятельного эпителия и обонятельного тракта. Ученые из ЕС испытали его в Техническом университете Дрездена на 153 пациентах с полной или частичной потерей обоняния из-за инфекции. Несколько месяцев по два раза в день пациенты вдыхали как минимум по четыре аромата — по 15 секунд каждый — и старались их запомнить.В набор для тренировки включили однокомпонентные запахи — например, аниса, розы, гвоздики, лимона, лаванды, меда, клубники, тимьяна, эвкалипта и шоколада, а также смеси с одной доминирующей нотой.Ученые оценили количественно чувствительность к запахам в начале исследования и после шести месяцев обучения, а затем сравнили с показателями в контрольной группе.Выяснилось, что тренировка запускает восстановление обонятельных проводящих путей, образованных цепями нейронов. Эффективнее всего метод проявил себя в старшей возрастной группе и среди пациентов с сильными нарушениями обоняния.Психологические проблемыНедавно английские ученые доказали, что длительное отсутствие обоняния может привести к эмоциональному стрессу и даже психическим расстройствам. В исследовании приняли участие около девяти тысяч членов группы Facebook COVID-19 Smell and Taste Loss, созданной благотворительной организацией AbScent, Британским обществом хирургии уха, горла и носа (ENT) и Британским ринологическим обществом.Сначала проанализировали публикации и комментарии всех участников группы Facebook, а затем попросили их письменно изложить личные переживания.Утрата обоняния и вкуса сильно повлияла на общее качество жизни и психологическое состояние людей, перенесших COVID-19.Большинство сообщили, что испытывают трудности с пониманием и интерпретацией запаха и вкуса. Самое тяжелое для многих — сам факт исчезновения привычных ощущений. Люди описали состояние "невидимой болезни", которая сильно изменила их жизнь.Как отмечали многие, трудно объяснить, что происходит при потере обоняния и вкуса, людям не хватало сочувствия и поддержки близких, которым эти симптомы казались несущественными. Медицина тоже не помогла.Особенно жаловались на то, что от еды теперь никакого удовольствия. Часто менялось пищевое поведение — возникала апатия по поводу еды, вследствие чего одни сильно худели, а другие, наоборот, принимались налегать на нездоровую пищу.Поскольку совместная трапеза — важный ежедневный ритуал и фактор укрепления социальных связей, у некоторых осложнились отношения в семье и с друзьями.Обоняние — одно из основных чувств, связывающих человека с окружающей средой, другими людьми и собственным телом. Авторы исследования установили, что все пациенты при нарушениях обоняния и вкуса начинали испытывать чувство одиночества, социальной и личной отстраненности и нереальности происходящего вокруг них. Люди как бы смотрели на мир со стороны.Еще один важный аспект — беспокойство по поводу того, что из-за невозможности почувствовать дым и другие токсичные запахи можно пропустить возникновение опасной ситуации.
https://ria.ru/20201209/kovid-1588445002.html
https://ria.ru/20201209/glaza-1588374388.html
https://ria.ru/20201208/kovid-1588276346.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588813985_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_05224cc3f6339a23b255532f4f2e3f32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, биология, здоровье

Фитнес для носа. Как вернуть запахи после COVID-19

08:00 13.12.2020 (обновлено: 08:34 13.12.2020)
 
© Depositphotos / AndrewLozovyiДевушка нюхает розу в медицинской маске
Девушка нюхает розу в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© Depositphotos / AndrewLozovyi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. По оценкам ученых, около 70 процентов пациентов среди характерных симптомов COVID-19 называют потерю обоняния, проявляющуюся, как правило, на самых ранних стадиях заболевания. По мере выздоровления запахи большинству возвращаются, но примерно каждый пятый продолжает испытывать проблемы еще месяц или два. Ученые пытаются найти лекарства, а также разрабатывают специальные методики "обучения запахам". Выяснилось, что нарушения обоняния и вкуса не так уж и безобидны.

Нейроны запаха

При вирусных инфекциях потеря обоняния не такая уж редкость. Есть данные, что, кроме SARS-CoV-2, на это способны другие коронавирусы человека, риновирусы, вирусы гриппа и Эпштейна — Барр.
Поэтому, естественно, ученые в первую очередь рассматривали препараты, хорошо зарекомендовавшие себя при лечении постинфекционной обонятельной дисфункции, вызванной другими вирусами: системные и местные стероиды, противовоспалительные назальные спреи, цитрат натрия и нестероидные пероральные препараты — витамины и антиоксиданты. А также немедикаментозные методы, в частности обонятельные тренировки.
Масштабное исследование европейских ученых в трех университетских клиниках Бельгии показало, что при утрате обоняния, связанной с COVID-19, наиболее эффективны цитрат натрия и тренировки, а вот назальный спрей, пероральные стероиды или орошение носа не помогают. Возможно, отмечают авторы этой работы, механизм аносмии — полной потери обоняния — при коронавирусной инфекции особенный.
Гистопатологические данные свидетельствуют, что SARS-CoV-2 через нейроэпителий обонятельной щели достигает обонятельной луковицы, а через нее попадает в центральную нервную систему.
Цитрат натрия неплохо зарекомендовал себя при лечении обонятельной дисфункции, вызванной вирусом гриппа. Ученые предположили, что потеря запаха может быть связана с тем, что в сосудах, которые питают глию — клетки микроокружения нейронов, отвечающих за обоняние, при вирусном заражении образуются кальциевые микротромбы. Цитрат натрия — соль лимонной кислоты — растворяет микрокристаллы кальция в сосудах, вымывает их из слизи в носу, и сосуды восстанавливаются.
Авторы гипотезы провели рандомизированное контролируемое клиническое исследование цитрата натрия и получили положительные результаты.
Медицинский работник проводит забор биоматериала для анализа на коронавирус в городской поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 16:14РИА Наука
Разработан метод высокоскоростной наноПЦР-диагностики COVID-19

Тренировка запахов

Чтобы восстановить пострадавшее из-за коронавируса восприятие запахов, медики рекомендуют тренировать обонятельную систему, а по сути дела — заново учиться различать ароматы. Так лечат обонятельные расстройства в отоларингологических клиниках.
Один из методов основан на способности мозга компенсировать повреждения обонятельного эпителия и обонятельного тракта. Ученые из ЕС испытали его в Техническом университете Дрездена на 153 пациентах с полной или частичной потерей обоняния из-за инфекции. Несколько месяцев по два раза в день пациенты вдыхали как минимум по четыре аромата — по 15 секунд каждый — и старались их запомнить.
В набор для тренировки включили однокомпонентные запахи — например, аниса, розы, гвоздики, лимона, лаванды, меда, клубники, тимьяна, эвкалипта и шоколада, а также смеси с одной доминирующей нотой.
Ученые оценили количественно чувствительность к запахам в начале исследования и после шести месяцев обучения, а затем сравнили с показателями в контрольной группе.
Выяснилось, что тренировка запускает восстановление обонятельных проводящих путей, образованных цепями нейронов. Эффективнее всего метод проявил себя в старшей возрастной группе и среди пациентов с сильными нарушениями обоняния.
Глаза - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 12:05РИА Наука
Ученые выяснили, как COVID-19 влияет на глаза

Психологические проблемы

Недавно английские ученые доказали, что длительное отсутствие обоняния может привести к эмоциональному стрессу и даже психическим расстройствам. В исследовании приняли участие около девяти тысяч членов группы Facebook COVID-19 Smell and Taste Loss, созданной благотворительной организацией AbScent, Британским обществом хирургии уха, горла и носа (ENT) и Британским ринологическим обществом.
Сначала проанализировали публикации и комментарии всех участников группы Facebook, а затем попросили их письменно изложить личные переживания.
Утрата обоняния и вкуса сильно повлияла на общее качество жизни и психологическое состояние людей, перенесших COVID-19.
Большинство сообщили, что испытывают трудности с пониманием и интерпретацией запаха и вкуса. Самое тяжелое для многих — сам факт исчезновения привычных ощущений. Люди описали состояние "невидимой болезни", которая сильно изменила их жизнь.
Как отмечали многие, трудно объяснить, что происходит при потере обоняния и вкуса, людям не хватало сочувствия и поддержки близких, которым эти симптомы казались несущественными. Медицина тоже не помогла.
Особенно жаловались на то, что от еды теперь никакого удовольствия. Часто менялось пищевое поведение — возникала апатия по поводу еды, вследствие чего одни сильно худели, а другие, наоборот, принимались налегать на нездоровую пищу.
Поскольку совместная трапеза — важный ежедневный ритуал и фактор укрепления социальных связей, у некоторых осложнились отношения в семье и с друзьями.
Головная боль - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 18:27РИА Наука
Ученые назвали симптомы "длительного COVID"
Обоняние — одно из основных чувств, связывающих человека с окружающей средой, другими людьми и собственным телом. Авторы исследования установили, что все пациенты при нарушениях обоняния и вкуса начинали испытывать чувство одиночества, социальной и личной отстраненности и нереальности происходящего вокруг них. Люди как бы смотрели на мир со стороны.
Еще один важный аспект — беспокойство по поводу того, что из-за невозможности почувствовать дым и другие токсичные запахи можно пропустить возникновение опасной ситуации.
 
РИА НаукаКоронавирус COVID-19биологияЗдоровье
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28В Пензенской области произошел крупный пожар в мебельном цехе
08:21Умер спикер госсовета Республики Алтай Владимир Тюлентин
08:13Эксперт назвал победителей в "гонке вакцин" от коронавируса
07:43Археологи обнаружили редкий артефакт в скальной гробнице
07:24В американском городе Олимпия произошла стрельба во время акции протеста
07:11На протестах у Белого дома в Вашингтоне задержали 23 человека
07:10На Родосе двух местных жителей арестовали за шпионаж
07:07Пик метеорного потока Геминиды можно наблюдать в ночь на 14 декабря
07:05Треть компаний хотят повысить зарплаты сотрудникам в новом году
06:56Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года
06:12Эпидемиолог назвала возможные последствия COVID-19
06:02Миротворцы разминировали более 12 гектаров территории в Степанакерте
05:50СМИ: худрука театра Моссовета Марчелли госпитализировали с COVID-19
05:32СМИ: британские власти призвали магазины запасаться едой
04:32Пушкова удивил протест Киева из-за расширения Россией списка санкций
04:17СМИ: в США запросили данные об украинской компании по делу сына Байдена
03:37Американский кантри-музыкант Чарли Прайд умер от коронавируса
03:27Кинологи призвали не дарить щенков на Новый год
03:07На адаптацию корабля "Орел" к "Ангаре" потратят более миллиарда рублей
03:02"Аэрофлот" возобновляет полеты в Хельсинки
Лента новостейМолния