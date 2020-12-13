https://ria.ru/20201213/kovid-1588925785.html

Фитнес для носа. Как вернуть запахи после COVID-19

Фитнес для носа. Как вернуть запахи после COVID-19

По оценкам ученых, около 70 процентов пациентов среди характерных симптомов COVID-19 называют потерю обоняния, проявляющуюся, как правило, на самых ранних... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T08:00

2020-12-13T08:00

2020-12-13T08:34

риа наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. По оценкам ученых, около 70 процентов пациентов среди характерных симптомов COVID-19 называют потерю обоняния, проявляющуюся, как правило, на самых ранних стадиях заболевания. По мере выздоровления запахи большинству возвращаются, но примерно каждый пятый продолжает испытывать проблемы еще месяц или два. Ученые пытаются найти лекарства, а также разрабатывают специальные методики "обучения запахам". Выяснилось, что нарушения обоняния и вкуса не так уж и безобидны.Нейроны запахаПри вирусных инфекциях потеря обоняния не такая уж редкость. Есть данные, что, кроме SARS-CoV-2, на это способны другие коронавирусы человека, риновирусы, вирусы гриппа и Эпштейна — Барр.Поэтому, естественно, ученые в первую очередь рассматривали препараты, хорошо зарекомендовавшие себя при лечении постинфекционной обонятельной дисфункции, вызванной другими вирусами: системные и местные стероиды, противовоспалительные назальные спреи, цитрат натрия и нестероидные пероральные препараты — витамины и антиоксиданты. А также немедикаментозные методы, в частности обонятельные тренировки.Масштабное исследование европейских ученых в трех университетских клиниках Бельгии показало, что при утрате обоняния, связанной с COVID-19, наиболее эффективны цитрат натрия и тренировки, а вот назальный спрей, пероральные стероиды или орошение носа не помогают. Возможно, отмечают авторы этой работы, механизм аносмии — полной потери обоняния — при коронавирусной инфекции особенный.Гистопатологические данные свидетельствуют, что SARS-CoV-2 через нейроэпителий обонятельной щели достигает обонятельной луковицы, а через нее попадает в центральную нервную систему.Цитрат натрия неплохо зарекомендовал себя при лечении обонятельной дисфункции, вызванной вирусом гриппа. Ученые предположили, что потеря запаха может быть связана с тем, что в сосудах, которые питают глию — клетки микроокружения нейронов, отвечающих за обоняние, при вирусном заражении образуются кальциевые микротромбы. Цитрат натрия — соль лимонной кислоты — растворяет микрокристаллы кальция в сосудах, вымывает их из слизи в носу, и сосуды восстанавливаются.Авторы гипотезы провели рандомизированное контролируемое клиническое исследование цитрата натрия и получили положительные результаты.Тренировка запаховЧтобы восстановить пострадавшее из-за коронавируса восприятие запахов, медики рекомендуют тренировать обонятельную систему, а по сути дела — заново учиться различать ароматы. Так лечат обонятельные расстройства в отоларингологических клиниках.Один из методов основан на способности мозга компенсировать повреждения обонятельного эпителия и обонятельного тракта. Ученые из ЕС испытали его в Техническом университете Дрездена на 153 пациентах с полной или частичной потерей обоняния из-за инфекции. Несколько месяцев по два раза в день пациенты вдыхали как минимум по четыре аромата — по 15 секунд каждый — и старались их запомнить.В набор для тренировки включили однокомпонентные запахи — например, аниса, розы, гвоздики, лимона, лаванды, меда, клубники, тимьяна, эвкалипта и шоколада, а также смеси с одной доминирующей нотой.Ученые оценили количественно чувствительность к запахам в начале исследования и после шести месяцев обучения, а затем сравнили с показателями в контрольной группе.Выяснилось, что тренировка запускает восстановление обонятельных проводящих путей, образованных цепями нейронов. Эффективнее всего метод проявил себя в старшей возрастной группе и среди пациентов с сильными нарушениями обоняния.Психологические проблемыНедавно английские ученые доказали, что длительное отсутствие обоняния может привести к эмоциональному стрессу и даже психическим расстройствам. В исследовании приняли участие около девяти тысяч членов группы Facebook COVID-19 Smell and Taste Loss, созданной благотворительной организацией AbScent, Британским обществом хирургии уха, горла и носа (ENT) и Британским ринологическим обществом.Сначала проанализировали публикации и комментарии всех участников группы Facebook, а затем попросили их письменно изложить личные переживания.Утрата обоняния и вкуса сильно повлияла на общее качество жизни и психологическое состояние людей, перенесших COVID-19.Большинство сообщили, что испытывают трудности с пониманием и интерпретацией запаха и вкуса. Самое тяжелое для многих — сам факт исчезновения привычных ощущений. Люди описали состояние "невидимой болезни", которая сильно изменила их жизнь.Как отмечали многие, трудно объяснить, что происходит при потере обоняния и вкуса, людям не хватало сочувствия и поддержки близких, которым эти симптомы казались несущественными. Медицина тоже не помогла.Особенно жаловались на то, что от еды теперь никакого удовольствия. Часто менялось пищевое поведение — возникала апатия по поводу еды, вследствие чего одни сильно худели, а другие, наоборот, принимались налегать на нездоровую пищу.Поскольку совместная трапеза — важный ежедневный ритуал и фактор укрепления социальных связей, у некоторых осложнились отношения в семье и с друзьями.Обоняние — одно из основных чувств, связывающих человека с окружающей средой, другими людьми и собственным телом. Авторы исследования установили, что все пациенты при нарушениях обоняния и вкуса начинали испытывать чувство одиночества, социальной и личной отстраненности и нереальности происходящего вокруг них. Люди как бы смотрели на мир со стороны.Еще один важный аспект — беспокойство по поводу того, что из-за невозможности почувствовать дым и другие токсичные запахи можно пропустить возникновение опасной ситуации.

https://ria.ru/20201209/kovid-1588445002.html

https://ria.ru/20201209/glaza-1588374388.html

https://ria.ru/20201208/kovid-1588276346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье