https://ria.ru/20201213/koronavirus-1589038326.html

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 70,4 миллиона

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 70,4 миллиона

Количество заражений коронавирусом нового типа во всем мире превысило 70,4 миллиона, почти 1,6 миллиона человек скончались, следует из данных Всемирной... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T22:41

2020-12-13T22:41

2020-12-13T22:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

в мире

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Количество заражений коронавирусом нового типа во всем мире превысило 70,4 миллиона, почти 1,6 миллиона человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 70 461 926, скончались 1 599 704 пациента с коронавирусом.За минувшие сутки в мире выявили 649 425 новых случаев COVID-19 и 10 718 летальных исходов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире